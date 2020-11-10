"Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса

Из-за COVID-19 организму грозит катастрофа, предупредила врач / Reuters

Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что у коронавируса COVID-19 есть две фазы.

Первая фаза COVID-19 – действие самого вируса, первая неделя заболевания может быть скрытой, и это очень опасно, рассказала медик в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет Гордон.

Собеседница предупредила, что "потом наступает катастрофа" – иммунная система начинает работать против своего организма.

"…у нас есть очень мало средств, чтобы мы могли это остановить. Все эти средства – палка о двух концах. Поэтому лечение этого заболевания очень сложное, очень интуитивное, очень персонифицированное", – сказала врач.

Ранее инфекционист Евгений Дубровский говорил, что сам по себе COVID-19 очень слабый и не способен повредить легкие человека. Врач добавил, что легкие при некоторых обстоятельствах повреждает иммунная система человека.