"Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса

Первая неделя заболевания коронавирусом может быть скрытой, отметила врач.
Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что у коронавируса COVID-19 есть две фазы.
Первая фаза COVID-19 – действие самого вируса, первая неделя заболевания может быть скрытой, и это очень опасно, рассказала медик в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет Гордон.
Собеседница предупредила, что "потом наступает катастрофа" – иммунная система начинает работать против своего организма.
"…у нас есть очень мало средств, чтобы мы могли это остановить. Все эти средства – палка о двух концах. Поэтому лечение этого заболевания очень сложное, очень интуитивное, очень персонифицированное", – сказала врач.
Ранее инфекционист Евгений Дубровский говорил, что сам по себе COVID-19 очень слабый и не способен повредить легкие человека. Врач добавил, что легкие при некоторых обстоятельствах повреждает иммунная система человека.
- Справка. Коронавирус в Украине по состоянию на утро 10 ноября нашли у 479 тысяч 197 человек.
- В нашей стране 9 ноября COVID-19 диагностирован у 10 тысяч 179 человек, скончался 191 инфицированный, а выздоровели 5 тысяч 514 пациентов.