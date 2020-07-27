Настя Ивлеева заболела коронавирусом со всей семьей

Настя Ивлеева / Instagram

Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом и остались дома на самоизоляцию на 14 дней. Кроме того, по словам Ивлеевой вместе с ними болеют также и родители.

Настя Ивлеева опубликовала в Instagram объяснение своего заболевания и причин, почему она на 2 недели пропадет из светской жизни.

В первую очередь Ивлееврй пришлось объяснять, как она могла заболеть коронавирусом "которого нет", и оправдаться перед поклонниками, что он все же есть.

"Итак, мои хорошие! Во первых, начитавшись абсолютно разных комментариев под предыдущим постом, после чего мой мозг взорвался и пришлось заново учиться думать ахахах, скажу для начала, что я не знаю, существует этот Covid, НЕ существует , я не знаю и не вникаю ни в какие заговоры, правительственные задумки и мировые перевороты. Врачи! сказали: "Вы болеете Короной!" все! Значит, я болею! Или мне стоило крикнуть в лицо медику "КОРОНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ЭТО ВСЕ ПУТИН!" (сми, тащите на заголовки) и убежать вхаххахахахаха. Так что оставьте эти разбирательства для форумов и спец сайтов, где люди выговариваются. Тут не надо. Есть болячка, будем лечить", - пишет она

Ивлеева акцентировала внимание на то, что это точно не проплаченая реклама.

"Я поделилась новостью с подписчиками, потому что я обязана сидеть дома минимум 2 недели, так или иначе без смены локаций, начали бы поступать вопросы. Те, кто думает что это проплаченная акция, бл*ть я вообще не понимаю что вы делаете на моей странице. Вы явно меня с кем то путаете. Вроде все", - добавила она.

Коронавирус симптомы

"А теперь коротко о том, как заболели и на этом ставим точку на этой теме. Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды. У родителей вообще все топ было. Единственное, у отца Леши тоже произошла потеря вкуса. Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи!..", - предупредила блогер.

Настя Ивлеева / Instagram

Коронавирус лечение

Пара вместе с родителями все время под присмотром врачей, и Настя даже решила выпускать блог Coronavirus House.

"В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники) Что принимать и как, мы знаем! Мы находимся под наблюдением врачей 24/7! Так что, можно без советов, но все равно спасибо! Из плохого: контент на YouTube и в тик ток будет не раньше чем через 2 недели(я кстати хочу снять коронавирусный влог ахах че думаете???Из хорошего: я буду чаще в сети, за*бывать вас своими сторис ахаххаВот и всё! Все новости! Теперь наш дом называется Coronavirus house", - обещает Ивлеева.

Напомним, на 27 июля число заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 807 человек.