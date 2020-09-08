Найдено антитело, которое блокирует коронавирус

Антитело Ty1 эффективно нейтрализует шип коронавируса / pixabay.com

Ученые Каролинского университета в Швеции нашли небольшое нейтрализующее антитело, которое может блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человека.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В ходе исследования ученые ввели альпаке S-белок коронавируса. Через 60 дней в образцах крови животных наблюдался сильный иммунный ответ против S-белка (белка-"шипа"). Затем ученые выделили и клонировали нейтрализующие антитела, после чего определили их структуру для дальнейший оценки эффективности против SARS-CoV-2. Оказалось, что антитело Ty1 эффективно нейтрализует вирус, прикрепляясь к той части белка-"шипа", который связывается с рецептором ACE2.

Ученые считают, что антитело (нанотело) можно использовать в качестве средства, которое может предотвратить тяжелое развитие Covid-19.

В настоящее время ученые приступили к доклиническим исследованиям на животных, чтобы изучить нейтрализующую активность и терапевтический потенциал Ty1 на животной модели.

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Напомним: