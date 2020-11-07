Найдено новое эффективное лекарство против коронавируса

Антитела из организма лам могут стать основой для разработки ингаляционных лекарств, предотвращающих и лечащих COVID-19.
Ученые Медицинской школы Университета Питтсбурга в США разработали новый метод получения мощных фрагментов антител против коронавируса SARS-CoV-2 из организма лам.
Эти молекулы могут стать основой для разработки ингаляционных лекарств, предотвращающих и лечащих COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
Исследователи иммунизировали ламу фрагментом белка-шипа (S-белок) SARS-CoV-2, благодаря чему через два месяца иммунная система животного вырабатывала зрелые нанотела против вируса. С помощью масс-спектрометрии ученые идентифицировали нанотела, которые сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. В ходе тестирования обнаружилось, что лишь доля нанограмма антител может спасти миллионы клеток от заражения коронавирусом.
Новые нанотела являются наиболее эффективными среди терапевтических антител-кандидатов против SARS-CoV-2 и в сотни и тысячи раз более действенны, чем другие нанотела лам, обнаруженные с помощью метода фагового дисплея.
Нанотела могут находиться при комнатной температуре в течение шести недель и переносить превращение в аэрозоль для доставки препарата непосредственно в легкие.
Поскольку SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам, нанотела могут связываться с ним в дыхательной системе, прежде чем патоген успеет нанести вред.
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