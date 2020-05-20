Украинский певец заразился коронавирусом - заболела вся семья

Назар Савко болеет коронавирусом / Reuters

Назар Савко решил рассказать украинцам об опасности коронавируса, и хронологично изложил всю историю заболевани членов своей семьи, которых заразила его жена. Назар Савко подчеркнул, что хочет показать своим постом, что коронавирус настоящий, и нужно воспринимать его всерьез.

Назар Савко - львовский композитор и певец, который сейчас находится в больнице и лечит коронавирус. Болезнь заразила всех его родственников очень быстро.

"Вот сейчас сделают послабление карантина и произойдет большой БУМ заболеваемости. Потому что все только начинается! Берегите себя! Будьте внимательны и безопасны! Надеюсь эта статья была для вас полезна! Не ради пиара, а ради истинной информативности!", - призывает он в Facebook.

Жена Назара Савко 2 мая слегла дома со слабостью, кашлем, температурой 38.5. Уже 4 мая с температурой слег Назар, но болел 4 дня.

Симптомы коронавируса

"Чувствовал себя хорошо, хотя подкашливал немного. Жена облегчения не испытывала, и мы решили оба сдать анализы (рентген, анализ крови, экспресс тест и ПЦР). У Надежды рентген легких показал двухстороннюю пневмонию, у меня острый бронхит. Экспресс тест в двух был отрицательный (медсестра положительного еще не видела). Оставалось ждать ПЦР из Киева. До сих пор ждем", - сказал он.

Усугубление болезни началось с 8 мая.

"8.05. заболела моя мама (наша бабушка 46 г.р.) с аналогичными симптомами. Жена чувствовала себя все хуже. Температура не спадала (38,5).12.05 положили ее в 8-ю больницу. Следующей 14.05 легла мама с температурой 39,1", - рассказал он.

Коронавирус лечение

"Врачи 8-й большие молодцы. Очень хорошо выполняют свои обязанности. Всю смену быть в скафандре (постоянное движение, сильный пот, большой наплыв больных) требует незаурядной выдержки. Лечение интенсивное и БЕСПЛАТНОЕ - капельницы с антибиотиками и противовирусными препаратами, большое кол-во уколов. Вчера (18.05) Надя вернулась домой (температура в норме и общее состояние улучшилось). Мама остается в больнице.

15.05. заболел дедушка (мой папа 44р.н.). Но наотрез отказался ложиться в больницу. Я начал лечить его в домашних условиях (Сумамед (азитромицин) 1 раз в сутки + тамифлю 2 раза в сутки). На 4тий день дед почувствовал облегчение и уже бродил по дому, выходил на улицу покурить, появился аппетит, но температура неустойчивая: 37.3 - 37.7", - пишет он.

В итоге, вся семья переболела каким-то вирусом, с которым врачи с трудом справляются. Однако дети в семье музыканта и вовсе не болеют.

"По состоянию на 19.05 маме (бабушке) относительно легче, жена чувствует себя очень хорошо (температура стабильная 36.6), дед в stand by режиме с температурой 37.3. Я продолжаю кашлять и появилась боль с правой (нижней) стороны спины, хотя температура нормальная - 36.6 (на всякий принимаю азитромицин). Кстати наши дети этой болезнью вообще не реагируют. То есть здоровые, Слава Богу! Продолжаем ждать ПЦР", - резюмировал он.

Напомним, что судья шоу Танцы со звездами Украина Влад Яма признался, что подозревал у себя коронавирус еще зимой 2020, когда они семьей ездили в США. После поездки он еще посещал Закарпатье, где потенциально могли уже быть больные.

на утро среды, 20 мая, в Украине зафиксировали 19 230 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19