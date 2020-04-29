Назвали Самуил: в Днепре у зараженной Covid-19 родился ребенок

Женщина с положительным ПЦР-тестом на коронавирус родила здорового ребенка / Reuters

В Днепре инфицированная Covid-19 женщина родила здорового мальчика, который не заразился коронавирусом от матери.

"Очень радостная новость сегодня. В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем. Маму к нам доставили с позитивным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров – 3,5 кг, 54 см", - сообщил главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

По словам доктора, мальчика назвали Самуилом. Он заверил, что женщинам с коронавирусом не нужно бояться, поскольку украинские медики готовы оказать им помощь.

"Все женщины, которые в ближайшее время планируют рожать с диагностированным Covid-19, могут не переживать - именно здесь в Мечникова получат свое долгожданное счастье с помощью профессионалов", - подытожил Рыженко.

Как ранее сообщалось, в Министерстве здравоохранения констатировали, что не доказана чрезмерная восприимчивость беременных женщин к инфицированию коронавирусом.

Напомним, в США 44-летняя Дженнифер Халлер стала первым человеком, на котором ученые провели испытания вакцины от смертоносного коронавируса Covid-19.