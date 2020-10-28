Назван единственный способ, как не заболеть COVID-19

Коронавирус 2020 - единственный способ, как не заболеть COVID-19 / Reuters

Коронавирус 2020 в Украине уже заразил 363 075 человек. Только за последние сутки поставлено еще +7 474 новых диагноза.

Единственный способ, как уберечься от коронавируса, назвала главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

"Люди могут уберечь себя и своих близких только одним – тем, о чем мы все время говорим. Маски в общественных местах и так далее, а также превентивная медицина, которую никто не отменял. Это прогулки на свежем воздухе, это полноценное питание, это полноценный сон", – пояснили Обозревателю медик.

Для укрепления иммунитета она рекомендовала добавить в рацион витамины С и D, Омега и цинк. Это повышает шансы человека пережить коронавирус в легкой форме, если он все-таки заболеет.

При этом она призвала ни в коем случае не заниматься самолечением.

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