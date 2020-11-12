Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всего

Коронавирус в Киеве продолжает активно заражать людей / Фото Reuters

Число новых зараженных коронавирусом за сутки вывело столицу в антилидеры в Украине - за минувшие 24 часа был поставлен +931 диагноз COVID-19.

Общее число зараженных – 47 563человека. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток +11 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 925 киевлян.

За сутки выздоровели +506 человек. В общем, коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева.

Коронавирус в Украине и Киеве - статистика 12 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

В Киевской области с начала эпидемии коронавируса зафиксировали 22 431 случай заражения. За сутки добавились +700 новых больных. Умерли 524 человека (+14 за сутки), выздоровели 9 456 пациентов (+119 за сутки).

Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее: