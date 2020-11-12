Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всего

В столице - почти тысяча новых больных за сутки.
Число новых зараженных коронавирусом за сутки вывело столицу в антилидеры в Украине - за минувшие 24 часа был поставлен +931 диагноз COVID-19.
Общее число зараженных – 47 563человека. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.
В течение суток +11 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 925 киевлян.
За сутки выздоровели +506 человек. В общем, коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева.
В Киевской области с начала эпидемии коронавируса зафиксировали 22 431 случай заражения. За сутки добавились +700 новых больных. Умерли 524 человека (+14 за сутки), выздоровели 9 456 пациентов (+119 за сутки).
Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро 11 ноября в столице поставили +965новых диагнозов COVID-19. В течение суток +20 человек стали жертвами болезни.
- По состоянию на утро вторника, 10 ноября, в Киеве за сутки поставили 747 новых диагнозов COVID-19.
- По состоянию на пятницу, 6 ноября, в столице были обнаружены +1002 новых случая заражения COVID-19. Это рекордное число диагнозов за сутки.
- По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
Автор: Анна Багрий