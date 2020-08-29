УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Назван витамин-помощник в борьбе против COVID-19

29 августа 2020, 11:50

Витамин В12 блокирует механизм размножения COVID-19.

витамины, таблетки
С точки зрения иммунологии эффективность B12 ничем не подтверждена / Фото pixabay.com

Ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения болезни COVID-19.

К таким выводам ученые пришли после проведения компьютерного моделирования пишут Известия.

Авторы работы отметили, что В12 уже входит в состав лекарственных препаратов, поэтому врачи могут рассмотреть возможность добавления или увеличения дозировки метилкобаламина (особая форма выпуска витамина В12, которая усваивается организмом лучше всего) в свои текущие протоколы лечения пациентов.

В свою очередь, российские эксперты отнеслись к исследованию индийских коллег с осторожностью.

"С точки зрения иммунологии эффективность B12 ничем не подтверждена, поэтому мы не можем рекомендовать его как противовирусный препарат", — рассказал заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

При этом он отметил, что метилкобаламин обладает противовоспалительным действием, и потенциально им можно лечить пациентов с COVID-19.

Витамин В12 в продуктах

Больше всего витамина В12 содержится в печени, говядине, свинине, баранине, яйцах и грудке индейки. Если он поступает с натуральной пищей, то не накапливается в организме и не причиняет вреда.

Читайте такжеУченые выяснили, кого чаще всего убивал коронавирус

Как сообщал Главред, ранее ученые заявили, что Витамин D играет не последнюю роль в борьбе против смертоносного коронавируса COVID-19.

В свою очередь, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха заявила, что отдых на солнце, загар и витамин D оказывают положительное влияние на иммунную систему в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Однако всего должно быть в меру.

коронавирус коронавирус новости витамины В12 витамин В12
Сейчас вы просматриваете новость «Назван витамин-помощник в борьбе против COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:56
Жуткое ЧП на Днепропетровщине: подросток из ружья выстрелил другу в голову
11:55
Мэр Ивано-Франковска подстрекает народ к протесту из-за ужесточения карантина Видео
11:50
Назван витамин-помощник в борьбе против COVID-19
11:17
Зеленский почтил погибших военных в День памяти защитников Украины
11:15
Коронавирус в Киеве: более 260 новых больных, названы самые "опасные" районы Видео
11:03
Насколько вы счастливы: 8 признаков здоровых отношений Видео
10:58
Экс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах Видео
10:52
"Овощем не будет": астролог сказал, спасут ли Навального
10:31
Венгрия решила снова закрыть границы из-за коронавируса - СМИ
10:22
США уверенно идут к гражданскому конфликту мнение
10:04
"Распад России": эксперт предупредил о смертельной угрозе для Украины Видео
09:58
Михалок призвал переизбрать президента Беларуси Видео
09:51
Два бабьих лета и дожди: синоптик рассказал, какой будет погода в сентябре Видео
09:50
Немного солнца в холодной воде: модный красный маникюр на осень 2020 - фото Фото
09:44
Эксперты рассказали, что будет с ценой на газ
09:35
Полнолуние в сентябре: когда наступит в Украине, и для чего это худший день
09:16
Ученые рассказали, как быстро отличить грипп от COVID-19 Видео
09:15
Мед и его главные преимущества для здоровья: топ-5 Видео
09:00
"Сомнений нет, был поджог": Гео Лерос раскрыл подробности уничтожения своего авто Фото
08:57
Жара до +36: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сентябрь
08:53
Семь плохих новостей для Беларуси мнение
08:50
Коронавирус в Украине стал бесконтрольным: за сутки выявили почти 2500 больных Видео
08:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 августа: какие дела обречены на провал Видео
08:28
Решения КС насчет НАБУ: СМИ узнали об угрозах Зеленскому Видео
07:58
Климкин рассказал, чего боится Путин Видео
07:49
"Еще сиси": Светлана Лобода впечатлила откровенным фото
07:22
Официальный Берлин призвал Москву не прятать дело Навального за "фиговым листком" Видео
07:16
Смертельная опасность: астролог предупредила о гибельном периоде Видео
06:55
Путин сделал Западу и Лукашенко последнее китайское предупреждение мнение
06:32
Астролог рассказал, кто подлил яд Навальному
06:09
Надежды не оправдались: эксперт спрогнозировал будущее отношений между Украиной и Беларусью Видео
05:51
Сильная геомагнитная буря скрутит сосуды в конце августа Фото Видео
05:40
Где "живет" коронавирус: ученые назвали самое опасное место в квартире Видео
05:03
С Ореховый Спасом – картинки, гиф и поздравления-пожелания
04:25
Путин не сможет ввести войска в Беларусь: эксперт объяснил страх России Видео
03:49
"Государство проигрывает": названы главные провалы с карантином в Украине Видео
02:15
"Идеальная поза": модель из Украины похвасталась ягодицами на развратном фото
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 августа: кому светит переворот на любовном фронте Видео
00:55
В Кабмине объяснили, почему закрыли границу для иностранцев Видео
00:19
Уход Путина не поможет: эксперт рассказал, когда Россия отстанет от Украины Видео
28 августа, пятница
23:58
"Боже милостивый, дожили": Зеленский поздравил театр Франко пьесой Видео
23:45
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд: почти 2500 новых зараженных Видео
23:41
Ярош просит наградить активистов, которые напали на автомобиль с соратниками Кивы Видео
23:25
Чем полезна ежевика - Юлия Панкова раскрыла полезные свойства ягод
23:18
Нардепу Гео Леросу подожгли автомобиль Видео
22:59
Суд избрал меру пресечения обвиняемому в поджоге автомобиля программы Схемы
22:41
В КСУ объяснили, что значит их решение по Сытнику Видео
22:38
Как прожить дольше: этот простой чай продлевает жизнь Видео
22:26
Как пережить осеннюю депрессию - советы от Юлии Панковой
22:23
Молдова распахнула границы – но украинцам в страну нельзя Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять