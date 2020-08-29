Назван витамин-помощник в борьбе против COVID-19

С точки зрения иммунологии эффективность B12 ничем не подтверждена / Фото pixabay.com

Ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения болезни COVID-19.

К таким выводам ученые пришли после проведения компьютерного моделирования пишут Известия.

Авторы работы отметили, что В12 уже входит в состав лекарственных препаратов, поэтому врачи могут рассмотреть возможность добавления или увеличения дозировки метилкобаламина (особая форма выпуска витамина В12, которая усваивается организмом лучше всего) в свои текущие протоколы лечения пациентов.

В свою очередь, российские эксперты отнеслись к исследованию индийских коллег с осторожностью.

"С точки зрения иммунологии эффективность B12 ничем не подтверждена, поэтому мы не можем рекомендовать его как противовирусный препарат", — рассказал заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

При этом он отметил, что метилкобаламин обладает противовоспалительным действием, и потенциально им можно лечить пациентов с COVID-19.

Витамин В12 в продуктах

Больше всего витамина В12 содержится в печени, говядине, свинине, баранине, яйцах и грудке индейки. Если он поступает с натуральной пищей, то не накапливается в организме и не причиняет вреда.

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Как сообщал Главред, ранее ученые заявили, что Витамин D играет не последнюю роль в борьбе против смертоносного коронавируса COVID-19.

В свою очередь, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха заявила, что отдых на солнце, загар и витамин D оказывают положительное влияние на иммунную систему в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Однако всего должно быть в меру.