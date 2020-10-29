Названа причина бессимптомного течения опасного коронавируса

Отсутствие симптомов не делает человека безопасным, поскольку он может активно распространять вирус.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции связано с низкой активацией иммунной системы, которую вызывает SARS-CoV-2.
Как пишет MedicalXpress, отсутствие признаков болезни связано с подавлением выработки интерферонов.
По мнению исследователей из Дании, вирус SARS-CoV-2 может скрывать свой геномный материал от распознавания альвеолярными макрофагами, которые находятся в легких. В такой ситуации интерфероны вырабатываются в недостаточном количестве для активации иммунной системы.
Чтобы доказать способность коронавируса "прятать" свою РНК, ученые сравнили реакцию альвеолярных макрофагов на другие вирусы с SARS-CoV-2. Иммунные клетки активно продуцировали интерфероны при заражении вирусом гриппа, тогда как при воздействии на них коронавируса, продукции интерферона не наблюдалось.
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Отсутствие симптомов не делает человека безопасным, поскольку он может активно распространять вирус.
- Инфекционисты говорят, что человек может одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом COVID-19.
- Медики утверждают, что что после коронавируса не все люди могут восстановить обоняние до того уровня, который был до болезни.
- Также ученые назвали "сроки действия" иммунитета от опасного коронавируса.