УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Названа причина бессимптомного течения опасного коронавируса

29 октября 2020, 21:32

Отсутствие симптомов не делает человека безопасным, поскольку он может активно распространять вирус.

коронавирус, врач
Названа причина бессимптомного коронавируса / Reuters

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции связано с низкой активацией иммунной системы, которую вызывает SARS-CoV-2.

Как пишет MedicalXpress, отсутствие признаков болезни связано с подавлением выработки интерферонов.

По мнению исследователей из Дании, вирус SARS-CoV-2 может скрывать свой геномный материал от распознавания альвеолярными макрофагами, которые находятся в легких. В такой ситуации интерфероны вырабатываются в недостаточном количестве для активации иммунной системы.

Чтобы доказать способность коронавируса "прятать" свою РНК, ученые сравнили реакцию альвеолярных макрофагов на другие вирусы с SARS-CoV-2. Иммунные клетки активно продуцировали интерфероны при заражении вирусом гриппа, тогда как при воздействии на них коронавируса, продукции интерферона не наблюдалось.

Читайте такжеРаспространение коронавируса: врач назвала самые опасные места

Отсутствие симптомов не делает человека безопасным, поскольку он может активно распространять вирус.

Коронавирус Киев коронавирус в мире симптомы коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Названа причина бессимптомного течения опасного коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:30
МИД Украины направил Путину очередную ноту протеста
22:23
Врач призвала не надеяться на коллективный иммунитет от Covid-19 Видео
21:59
От 20 минут до 15 лет: как невероятно восстанавливается тело после последней сигареты Видео
21:56
От осложнений коронавируса скончался еще один мэр Видео
21:50
Азербайджан приблизился к стратегическому городу в Нагорном Карабахе Видео
Реклама
21:35
Почему нельзя смешивать алкоголь и антибиотики: врач дал ответ Видео
21:32
Названа причина бессимптомного течения опасного коронавируса
21:31
Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви Видео
21:29
Мининфраструктуры передает 6 украинских дорог в частные руки
21:23
Распространение коронавируса: врач назвала самые опасные места Видео
21:20
У Зеленского обнародовали принятые на СНБО решения Видео
21:03
Муж-пенсионер судьи из КСУ купил квартиру за 13 млн – СМИ Видео
20:59
Кровавая авария: в Германии авто влетело в толпу людей
20:44
Потеря обоняния при коронавирусе: раскрыта плохая новость Видео
20:37
В СНБО заявили о наличии "плана против Украины" Видео
20:33
Кабмин обязал НАПК возобновить работу реестра деклараций Видео
20:27
Посольство США озвучило Зеленскому позицию из-за сворачивания реформ Видео
20:27
Как нарисовать кота: простая инструкция Видео
20:04
Ученые ошарашили результатами исследований о температуре тела Видео
19:56
Украина передумала строить Hyperloop
Реклама
19:44
До конца 2021 года Укрзалізниця разделится на 4 подразделения - Жмак
19:38
Как правильно пить виски: пошаговый гид Видео
19:33
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
19:29
Двое судей КСУ выступили против одиозного решения о декларировании Видео
19:13
Кендалл Дженнер засветила упругие ягодицы в крошечном бикини
19:02
Срочное заседание СНБО по решению КСУ: Зеленский сделал заявление Видео
19:01
Нападение акулы на украинцев в Египте: власти сделали официальное заявление Видео
18:56
Новая коррупционная схема Сывочолого доказывает, насколько он крутой мнение
18:54
Минздрав изменил критерии лечения пациентов с коронавирусом
18:43
Скандальное решение КСУ: Зеленский отреагировал на заявление ЕС Видео
18:30
Как улучшить зрение: 9 эффективных способов Видео
18:25
Укргазбанк оплачивает услуги сомнительных юридических фирм по завышенной цене — СМИ
18:15
Минфин выплатил миллионные долги за бывший завод Порошенко
18:10
Белорусов перестали пускать в страну после заявлений Лукашенко​​ - СМИ
17:56
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
17:54
Бизнес призвал Шмыгаля не поддерживать тарифную инициативу Буславец - нардеп
17:44
Мусульмане имеют право убить миллионы французов – экс-премьер-министр Малайзии Видео
17:35
Кабмин разрешил полиции штрафовать евробляхи на месте остановки
17:30
Комаровский объяснил, в каких случаях ПЦР-тесты дают неправильные результаты Видео
17:20
Demon's Souls — новые подробности одного из главных эксклюзивов PS5 Видео
Реклама
16:55
В Европе нашли новый "аграрный" штамм коронавируса
16:48
Жутко прекрасный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео Видео
16:30
В Минздраве рассказали, почему отдали 62 млн для онкобольных на дороги​ Видео
16:29
Как лечить грипп и облегчить симптомы: 9 способов Видео
16:22
Решение КСУ по антикоррупционным законам: Разумков раскрыл планы Рады Видео
15:58
У Шмыгаля отреагировали на информацию о заражении премьера COVID-19 Видео
15:55
Самый крупный на Земле: Ливию побило огромным градом Видео
15:42
Украина удержит безвиз с Евросоюзом: в Кабмине сделали заявление Видео
15:41
"Игры до 500 грн" — в PlayStation Store стартовала новая распродажа со скидками до 85%
15:10
Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании со снегом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять