Названа роковая ошибка властей Украины в борьбе с коронавирусом

Коронавирус в Украине - названа роковая ошибка Киева / Reuters

Коронавирус в Украине набирает обороты – но ресурсы для борьбы с ним заканчиваются: остро не хватает медперсонала и техсредств.

Как заявил заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах, кандидат медицинских наук Александр Линчевский, по факту подготовка больниц к эпидемии провалена. При этом средства коронавирусного фонда власти использовали не по целевому назначению.

"Деньги идут на строительство дорог. В то же время среди моих коллег около 5 000 медиков болеют ковидом. Мои коллеги, оказывая помощь пациентам в государственных больницах, не защищены, средств индивидуальной защиты, откровенно говоря, не хватает – в итоге они заражаются этой инфекцией, болеют, и, к сожалению, некоторые из них умирают", – цитирует Апостроф Линчевского.

Читайте такжеПять главных отличий Covid-19 от гриппа: когда надо срочно вызывать врачаОтветственность за обеспечение противоэпидемической защитой власть переложила на самих медиков. С этим больницы еще как-то справляются (где лучше, где хуже), но назревает новая проблема: в больницах ожидается недостаток кислорода, причем в самое ближайшее время.

"Когда чиновники говорят о возросшем количестве койко-мест в больницах, надо понимать, что это очередная манипуляция. Кровать не лечит, лечит кровать с кислородом, с аппаратом, с персоналом. Мы боимся не пациентов, у которых легкое течение болезни. Мы боимся большого количества пациентов, у которых возникает потребность кислородной поддержки, и кислорода может не хватить", – признался Линчевский.

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