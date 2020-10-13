Названа роковая ошибка властей Украины в борьбе с коронавирусом

Официальная статистика по Covid-19 не отражает реальную ситуацию в украинских больницах, отметил эксперт.
Коронавирус в Украине набирает обороты – но ресурсы для борьбы с ним заканчиваются: остро не хватает медперсонала и техсредств.
Как заявил заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах, кандидат медицинских наук Александр Линчевский, по факту подготовка больниц к эпидемии провалена. При этом средства коронавирусного фонда власти использовали не по целевому назначению.
"Деньги идут на строительство дорог. В то же время среди моих коллег около 5 000 медиков болеют ковидом. Мои коллеги, оказывая помощь пациентам в государственных больницах, не защищены, средств индивидуальной защиты, откровенно говоря, не хватает – в итоге они заражаются этой инфекцией, болеют, и, к сожалению, некоторые из них умирают", – цитирует Апостроф Линчевского.
Читайте такжеПять главных отличий Covid-19 от гриппа: когда надо срочно вызывать врачаОтветственность за обеспечение противоэпидемической защитой власть переложила на самих медиков. С этим больницы еще как-то справляются (где лучше, где хуже), но назревает новая проблема: в больницах ожидается недостаток кислорода, причем в самое ближайшее время.
"Когда чиновники говорят о возросшем количестве койко-мест в больницах, надо понимать, что это очередная манипуляция. Кровать не лечит, лечит кровать с кислородом, с аппаратом, с персоналом. Мы боимся не пациентов, у которых легкое течение болезни. Мы боимся большого количества пациентов, у которых возникает потребность кислородной поддержки, и кислорода может не хватить", – признался Линчевский.
Коронавирус 2020: последние новости
- По состоянию на 13 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 270 587 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 133.
- Напомним, в конце июля стало известно, что средства в Фонде по борьбе с коронавирусной инфекцией практически закончились. В правительстве даже отчитались, на что потратили все 66 млрд грн: в частности, 35 млрд грн направлены на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.
- Доктор медицинских наук, врач-кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украине больницы заполнены на 120% пациентами с коронавирусом.