Названо главное условие усиления карантина в Украине

По словам нардепа Василия Мокана, власти ввели карантин выходного дня для того, чтобы избежать тотального усиления противоэпидемиологических мер.
Введение усиленного карантина в Украине возможно в том случае, если в стране резко увеличится количество пациентов и госпитализаций с COVID-19, а медицинская система не сможет с этим справиться. На данный момент власти не ведут подготовку к жестким профилактическим мерам.
Об этом заявил народный депутат от фракции Слуга народа, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с карантином в стране.
По его словам, правительство приняло решение о запуске карантина выходного дня для того, чтобы не вводить тотальный локдаун. Эффект может быть достигнут в случае соблюдения санитарных норм.
"Карантин выходного дня – это попытка избежать введения полного локдауна при условии соблюдения всех противоэпидемических норм, достижении тех результатов, на которые рассчитывают при введении карантина выходного дня", - объяснил парламентарий.Читайте такжеЖесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус в Украине
Акцентируя внимание на том, что сейчас представители власти не ведут работы по поводу введения жесткого карантина, политик не исключил усиления противоэпидемиологических мероприятий в случае критической ситуации. Речь идет о резкой вспышке заболеваемости COVID-19 и неспособности медицинской системы справиться с такими вызовами.
"Не отметается (жесткий карантин, - ред.) при условии резкого увеличения количества заболеваний и госпитализаций, если возможности медицинской системы подойдут к критическому уровню", - подчеркнул Василий Мокан.
Карантин в Украине
- Кабинет министров 11 ноября принял решение ввести с 14 ноября карантин выходного дня. Инициатива предполагает запрет на работу кафе, ресторанам, торгово-развлекательным центрам и другим заведениям по субботам и воскресеньям. Действовать запрет будет как минимум 2 недели.
- Эксперты считают, что данные меры не помогут стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Поэтому страну уже через несколько недель может ожидать тотальный локдаун.
- У Зеленского заявили, что власти пока не готовы раскрыть планы об усилении карантина на Новый год и призвали дождаться результатов карантина выходного дня.
- В Сети уже опубликовали проект, на базе которого могут ввести новые карантинные ограничения на новогодние праздники.