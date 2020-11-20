Названо главное условие усиления карантина в Украине

Сценарий жесткого карантина не исключен, однако пока такие меры не рассматриваются / УНИАН

Введение усиленного карантина в Украине возможно в том случае, если в стране резко увеличится количество пациентов и госпитализаций с COVID-19, а медицинская система не сможет с этим справиться. На данный момент власти не ведут подготовку к жестким профилактическим мерам.

Об этом заявил народный депутат от фракции Слуга народа, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с карантином в стране.

По его словам, правительство приняло решение о запуске карантина выходного дня для того, чтобы не вводить тотальный локдаун. Эффект может быть достигнут в случае соблюдения санитарных норм.

"Карантин выходного дня – это попытка избежать введения полного локдауна при условии соблюдения всех противоэпидемических норм, достижении тех результатов, на которые рассчитывают при введении карантина выходного дня", - объяснил парламентарий.Читайте также​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине

Акцентируя внимание на том, что сейчас представители власти не ведут работы по поводу введения жесткого карантина, политик не исключил усиления противоэпидемиологических мероприятий в случае критической ситуации. Речь идет о резкой вспышке заболеваемости COVID-19 и неспособности медицинской системы справиться с такими вызовами.

"Не отметается (жесткий карантин, - ред.) при условии резкого увеличения количества заболеваний и госпитализаций, если возможности медицинской системы подойдут к критическому уровню", - подчеркнул Василий Мокан.

Карантин в Украине