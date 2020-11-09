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Названо критическое для медсистемы Украины число больных COVID-19

9 ноября 2020, 10:29

Мощность медицинской системы ежедневно наращивается, однако возможности не безграничны.

коронавирус
Украине нельзя переступать черту в 20 тысяч больных коронавирусом за сутки / Фото Reuters

Медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч заболевших COVID-19 в сутки.

Если инфицированных будет больше 20 тысяч за сутки, такой нагрузки система здравоохранения уже не выдержит, передает РБК-Украина.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сценария, когда в сутки есть 15-20 тысяч диагнозов COVID-19, лучше не допускать.

"Любая система здравоохранения небезгранична и ключевым должно быть соблюдение санитарных норм. Наша задача - готовиться к самым пессимистическим сценариям. Когда мы говорим, что вышли на цифры 7-8 тысяч в сутки, то наша задача - переориентировать систему здравоохранения от предотвращения болезни к уменьшению смертности", - сказал Ляшко.

При этом в парламентском комитете по вопросам здоровья отмечают, что медицинская система Украины более 20 тысяч случаев в сутки выдержать не способна.

"Постоянно создаются дополнительные кровати в больницах, обустраиваются полевые госпитали, ежедневно наращивается мощность медицинской системы. На сегодняшний день мы понимаем, что она может справиться с 15-20 тысячами больных в сутки. Но если будет больше 20 тысяч - к этому наша система на сегодня не готова", - отметил глава комитета Михаил Радуцкий.

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  • По состоянию на понедельник, 9 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 469 018 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +8 687 человек.
  • С понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Самые строгие ограничения будут в так называемой красной зоне, к которой отнесли 199 административных единиц. Отметим, что вся карта Украины стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении в Украине так называемой черной зоны карантина.
  • Глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал, что в Украине до 1 декабря количество найденных новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в сутки может быть 15-20 тысяч.
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