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Названо условие появления в Украине российской вакцины от коронавируса

22 ноября 2020, 15:24

Вакцина РФ от коронавируса может появится в Украине, не исключает Анна Волоха.

вакцина, коронавирус
Российскую вакцину могут зарегистрировать в ВОЗ / Reuters

В РФ планируют подать заявку на включение своей вакцины от коронавируса Спутник V в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, заявила иммунолог Анна Волоха.

Как подчеркнула она в интервью Апострофу, если российская вакцина попадет в регистрацию ВОЗ, то она сможет появится в Украине.

Медик пояснила, что вакцина РФ с аденовирусным вектором, а по тому же типу вакцина разрабатывается в Китае и Британии.

"Их принципы работы похожи, и нельзя говорить, что этой вакцине нужно категорически не доверять. Если будет адекватно оценен третий этап исследований, если она окажется эффективной и не будет выявлено серьезных побочных эффектов, то почему нет", - считает Волоха.

Читайте такжеКому достанется вакцина от COVID-19: в Минздраве сделали неожиданное заявлениеОна также обратила внимание на то, что разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V не разглашают информацию о клинических испытаниях, что вызывает сомнения в ее эффективности.

"Процент недоверия к российской вакцине большой, поскольку он не проходил официально третью фазу испытаний. Но результаты первой и второй фазы известны, и им можно доверять", - добавила Волоха.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Борис Тодуров заявил о том, что российскую вакцину от коронавируса используют в Украине. Тодуров добавил, что "российские вакцины сегодня массово завозят из России – и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами".

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 тыс. 079 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • За последние сутки умерли 138 человек, выздоровели - 4 тыс. 604, госпитализированы - 1 тыс. 134.
  • За все время пандемии в Украине заболели 624 тыс. 744 человека, выздоровели - 286 тыс. 917, умерли - 10 тыс. 951.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы: г. Киев (1 тыс. 199), Днепропетровской (1 тыс. 017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
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