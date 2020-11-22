Названо условие появления в Украине российской вакцины от коронавируса

Российскую вакцину могут зарегистрировать в ВОЗ / Reuters

В РФ планируют подать заявку на включение своей вакцины от коронавируса Спутник V в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, заявила иммунолог Анна Волоха.

Как подчеркнула она в интервью Апострофу, если российская вакцина попадет в регистрацию ВОЗ, то она сможет появится в Украине.

Медик пояснила, что вакцина РФ с аденовирусным вектором, а по тому же типу вакцина разрабатывается в Китае и Британии.

"Их принципы работы похожи, и нельзя говорить, что этой вакцине нужно категорически не доверять. Если будет адекватно оценен третий этап исследований, если она окажется эффективной и не будет выявлено серьезных побочных эффектов, то почему нет", - считает Волоха.

Читайте такжеКому достанется вакцина от COVID-19: в Минздраве сделали неожиданное заявлениеОна также обратила внимание на то, что разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V не разглашают информацию о клинических испытаниях, что вызывает сомнения в ее эффективности.

"Процент недоверия к российской вакцине большой, поскольку он не проходил официально третью фазу испытаний. Но результаты первой и второй фазы известны, и им можно доверять", - добавила Волоха.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Борис Тодуров заявил о том, что российскую вакцину от коронавируса используют в Украине. Тодуров добавил, что "российские вакцины сегодня массово завозят из России – и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами".

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