Названы цифры распространения Covid-19 по странам мира

Обнародованы показатели за последние 14 дней.
В Минздраве озвучили информацию относительно стран со значительным распространением коронавируса по состоянию на 4 сентября 2020 года.
Как сообщает пресс-служба ведомства, систематизированы показатели заболеваемости за последние две недели.
Уточняется, что указаны цифры по количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения.
Мальдивы – 360,7
Перу – 323,0
Бахрейн – 320,2
Израиль – 288,4
Аргентина – 273,0
Колумбия – 260,6
Бразилия – 256,4
Коста-Рика – 255,5
Панама – 243,3
Испания – 231,6
Андорра – 229,7
Багамские Острова – 206,9
Кувейт – 198,1
Соединенные Штаты Америки – 177,6
Республика Молдова – 156,4
Суринам – 146,9
Белиз – 140,4
Ирак – 136,1
Черногория – 135,8
Кабо-Верде – 132,2
Чили – 130,3
Намибия – 127,4
Монако – 126,9
Ливан – 117,1
Босния и Герцеговина – 115,9
Катар – 114,8
Парагвай – 113,6
Боливия – 11,9
Гондурас – 105,0
Франция – 101,4
Ливия – 89,8
Хорватия – 89,6
Мальта – 89,1
Тринидад и Тобаго – 88,5
Румыния – 83,8
Вануату - нет данных
Кирибати - нет данных
Корейская Народно-Демократическая Республика - нет данных
Маршалловы Острова - нет данных
Микронезия - нет данных
Науру - нет данных
Ниуэ - нет данных
Объединенная Республика Танзания - нет данных
Палау - нет данных
Руанда - нет данных
Самоа - нет данных
Соломоновы Острова - нет данных
Тонга - нет данных
Тувалу - нет данных
Туркменистан - нет данных
Украина – 79,6
Гайана – 77,4
Индия – 74,4
Сан-Марино – 72,6
Северная Македония – 70,8
Доминиканская Республика – 69,8
Армения – 68,3
Албания – 66,9
Объединенные Арабские Эмираты – 63,4
Эквадор – 63,2
Гватемала – 61,3
Южная Африка – 59,0
Мексика – 57,9
Ямайка – 55,3
Есватини – 53,1
Марокко – 52,5
Филиппины – 48,7
Швейцария – 46,7
Кипр – 46,7
Республика Оман – 46,7
Российская Федерация – 46,4
Непал – 44,4
Австрия – 43,8
Нидерланды – 43,4
Бельгия – 43,2
Саудовская Аравия – 43,2
Казахстан -43,1
Венесуэла – 42,1
Португалия – 38,3
Иран – 37,3
Сальвадор – 33,9
Республика Гамбия – 33,2
Ирландия – 32,0
Греция – 28,7
Кыргызстан – 28,2
Италия – 26,9
Великобритания – 26,4
Польша – 26,1
Лихтенштейн – 26,1
Беларусь – 24,8
Турция – 24,6
Исландия – 24,1
Словения – 23,8
Болгария – 23,3
Швеция – 23,0
Сербия – 22,0
Дания – 21,6
Германия – 21,1
Азербайджан – 21,0
Бангладеш – 19,9
Словакия – 18,7
Эфиопия – 18,2
Ботсвана 18,1
Канада – 17,2
Венгрия – 16,6
Литва – 16,5
Эстония – 15,7
Узбекистан – 15,7
Тунис – 15,1
Конго – 14,5
Сингапур – 14,3
Норвегия – 14,3
Индонезия – 13,2
Кипр – 12,6
Алжир – 12,3
Замбия – 12,3
Бутан – 10,1
Габон – 10,1
Япония – 8,7
Республика Корея – 8,4
Сенегал – 8,0
Австралия – 7,7
Барбадос – 7,3
Финляндия – 7,0
Зимбабве – 6,8
Иордания – 6,7
Кения – 6,6
Лесото – 6,5
Мавритания – 5,7
Сирийская Арабская Республика – 5,7
Куба – 5,7
Экваториальная Гвинея – 5,4
Гвинея - 5,4
Таджикистан – 5,2
Гана – 5,1
Сан-Томе и Принсипи – 5,1
Грузия – 4,7
Гвинея-Бисау – 4,6
Латвия – 4,2
Сейшельские Острова – 4,1
Малави – 3,9
Уругвай – 3,8
Кот-д'Ивуар – 3,6
Мозамбик – 3,5
Мадагаскар – 3,5
Уганда – 3,4
Камерун – 3,2
Пакистан – 2,8
Никарагуа – 2,8
Доминика – 2,8
Гаити – 2,7
Сент-Винсент и Гренадины – 2,7
Коморские Острова – 2,6
Ангола – 2,4
Египет – 2,4
Новая Зеландия – 2,2
Нигерия – 2,0
Судан – 1,5
Джибути – 1,3
Папуа-Новая Гвинея – 1,3
Афганистан – 1,3
Мьянма – 1,2
Бенин – 1,1
Шри-Ланка – 0,9
Сьерра-Леоне – 0,9
Маврикий – 0,8
Центральноафриканская Республика – 0,7
Мали – 0,7
Бруней – 0,5
Демократическая Республика Конго – 0,4
Эритрея – 0,4
Буркина-Фасо – 0,4
Малайзия – 0,4
Южный Судан – 0,3
Сомали – 0,3
Чад – 0,3
Йемен – 0,3
Монголия – 0,2
Бурунди – 0,2
Восточном Тиморе – 0,2
Фиджи – 0,1
Таиланд – 0,1
Вьетнам – 0,1
Нигер - 0
Китай - 0
Лаосская Народно-Демократическая Республика - 0
Камбоджа - 0
Антигуа и Барбуда - 0
Гренада - 0
Сент-Китс и Невис - 0
Сент-Люсия - 0
Люксембург – 0
Данный список составлен из государств, которые являются действующими членами ВОЗ.
Напомним, в Европе уже пять недель подряд растет средний уровень заболеваемости коронавирусом. В некоторых странах он приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар "первой волны" пандемии. Причем болезнь сейчас больше поражает людей молодого возраста.
Как ранее сообщалось, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что спешка с выпуском вакцины от коронавируса COVID-19 может оказаться в результате опасной.