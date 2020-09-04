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Названы цифры распространения Covid-19 по странам мира

4 сентября 2020, 18:51

Обнародованы показатели за последние 14 дней.

коронавирус
Коронавирус распространился по планете / Reuters

В Минздраве озвучили информацию относительно стран со значительным распространением коронавируса по состоянию на 4 сентября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, систематизированы показатели заболеваемости за последние две недели.

Уточняется, что указаны цифры по количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения.

  • Мальдивы – 360,7

  • Перу – 323,0

  • Бахрейн – 320,2

  • Израиль – 288,4

  • Аргентина – 273,0

  • Колумбия – 260,6

  • Бразилия – 256,4

  • Коста-Рика – 255,5

  • Панама – 243,3

  • Испания – 231,6

  • Андорра – 229,7

  • Багамские Острова – 206,9

  • Кувейт – 198,1

  • Соединенные Штаты Америки – 177,6

  • Республика Молдова – 156,4

  • Суринам – 146,9

  • Белиз – 140,4

  • Ирак – 136,1

  • Черногория – 135,8

  • Кабо-Верде – 132,2

  • Чили – 130,3

  • Намибия – 127,4

  • Монако – 126,9

  • Ливан – 117,1

  • Босния и Герцеговина – 115,9

  • Катар – 114,8

  • Парагвай – 113,6

  • Боливия – 11,9

  • Гондурас – 105,0

  • Франция – 101,4

  • Ливия – 89,8

  • Хорватия – 89,6

  • Мальта – 89,1

  • Тринидад и Тобаго – 88,5

  • Румыния – 83,8

  • Вануату - нет данных

  • Кирибати - нет данных

  • Корейская Народно-Демократическая Республика - нет данных

  • Маршалловы Острова - нет данных

  • Микронезия - нет данных

  • Науру - нет данных

  • Ниуэ - нет данных

  • Объединенная Республика Танзания - нет данных

  • Палау - нет данных

  • Руанда - нет данных

  • Самоа - нет данных

  • Соломоновы Острова - нет данных

  • Тонга - нет данных

  • Тувалу - нет данных

  • Туркменистан - нет данных

  • Украина – 79,6

  • Гайана – 77,4

  • Индия – 74,4

  • Сан-Марино – 72,6

  • Северная Македония – 70,8

  • Доминиканская Республика – 69,8

  • Армения – 68,3

  • Албания – 66,9

  • Объединенные Арабские Эмираты – 63,4

  • Эквадор – 63,2

  • Гватемала – 61,3

  • Южная Африка – 59,0

  • Мексика – 57,9

  • Ямайка – 55,3

  • Есватини – 53,1

  • Марокко – 52,5

  • Филиппины – 48,7

  • Швейцария – 46,7

  • Кипр – 46,7

  • Республика Оман – 46,7

  • Российская Федерация – 46,4

  • Непал – 44,4

  • Австрия – 43,8

  • Нидерланды – 43,4

  • Бельгия – 43,2

  • Саудовская Аравия – 43,2

  • Казахстан -43,1

  • Венесуэла – 42,1

  • Португалия – 38,3

  • Иран – 37,3

  • Сальвадор – 33,9

  • Республика Гамбия – 33,2

  • Ирландия – 32,0

  • Греция – 28,7

  • Кыргызстан – 28,2

  • Италия – 26,9

  • Великобритания – 26,4

  • Польша – 26,1

  • Лихтенштейн – 26,1

  • Беларусь – 24,8

  • Турция – 24,6

  • Исландия – 24,1

  • Словения – 23,8

  • Болгария – 23,3

  • Швеция – 23,0

  • Сербия – 22,0

  • Дания – 21,6

  • Германия – 21,1

  • Азербайджан – 21,0

  • Бангладеш – 19,9

  • Словакия – 18,7

  • Эфиопия – 18,2

  • Ботсвана 18,1

  • Канада – 17,2

  • Венгрия – 16,6

  • Литва – 16,5

  • Эстония – 15,7

  • Узбекистан – 15,7

  • Тунис – 15,1

  • Конго – 14,5

  • Сингапур – 14,3

  • Норвегия – 14,3

  • Индонезия – 13,2

  • Кипр – 12,6

  • Алжир – 12,3

  • Замбия – 12,3

  • Бутан – 10,1

  • Габон – 10,1

  • Япония – 8,7

  • Республика Корея – 8,4

  • Сенегал – 8,0

  • Австралия – 7,7

  • Барбадос – 7,3

  • Финляндия – 7,0

  • Зимбабве – 6,8

  • Иордания – 6,7

  • Кения – 6,6

  • Лесото – 6,5

  • Мавритания – 5,7

  • Сирийская Арабская Республика – 5,7

  • Куба – 5,7

  • Экваториальная Гвинея – 5,4

  • Гвинея - 5,4

  • Таджикистан – 5,2

  • Гана – 5,1

  • Сан-Томе и Принсипи – 5,1

  • Грузия – 4,7

  • Гвинея-Бисау – 4,6

  • Латвия – 4,2

  • Сейшельские Острова – 4,1

  • Малави – 3,9

  • Уругвай – 3,8

  • Кот-д'Ивуар – 3,6

  • Мозамбик – 3,5

  • Мадагаскар – 3,5

  • Уганда – 3,4

  • Камерун – 3,2

  • Пакистан – 2,8

  • Никарагуа – 2,8

  • Доминика – 2,8

  • Гаити – 2,7

  • Сент-Винсент и Гренадины – 2,7

  • Коморские Острова – 2,6

  • Ангола – 2,4

  • Египет – 2,4

  • Новая Зеландия – 2,2

  • Нигерия – 2,0

  • Судан – 1,5

  • Джибути – 1,3

  • Папуа-Новая Гвинея – 1,3

  • Афганистан – 1,3

  • Мьянма – 1,2

  • Бенин – 1,1

  • Шри-Ланка – 0,9

  • Сьерра-Леоне – 0,9

  • Маврикий – 0,8

  • Центральноафриканская Республика – 0,7

  • Мали – 0,7

  • Бруней – 0,5

  • Демократическая Республика Конго – 0,4

  • Эритрея – 0,4

  • Буркина-Фасо – 0,4

  • Малайзия – 0,4

  • Южный Судан – 0,3

  • Сомали – 0,3

  • Чад – 0,3

  • Йемен – 0,3

  • Монголия – 0,2

  • Бурунди – 0,2

  • Восточном Тиморе – 0,2

  • Фиджи – 0,1

  • Таиланд – 0,1

  • Вьетнам – 0,1

  • Нигер - 0

  • Китай - 0

  • Лаосская Народно-Демократическая Республика - 0

  • Камбоджа - 0

  • Антигуа и Барбуда - 0

  • Гренада - 0

  • Сент-Китс и Невис - 0

  • Сент-Люсия - 0

  • Люксембург – 0

Данный список составлен из государств, которые являются действующими членами ВОЗ.

Напомним, в Европе уже пять недель подряд растет средний уровень заболеваемости коронавирусом. В некоторых странах он приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар "первой волны" пандемии. Причем болезнь сейчас больше поражает людей молодого возраста.

Как ранее сообщалось, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что спешка с выпуском вакцины от коронавируса COVID-19 может оказаться в результате опасной.

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