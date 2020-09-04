Названы цифры распространения Covid-19 по странам мира

Коронавирус распространился по планете / Reuters

В Минздраве озвучили информацию относительно стран со значительным распространением коронавируса по состоянию на 4 сентября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, систематизированы показатели заболеваемости за последние две недели.

Уточняется, что указаны цифры по количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения.

Мальдивы – 360,7

Перу – 323,0

Бахрейн – 320,2

Израиль – 288,4

Аргентина – 273,0

Колумбия – 260,6

Бразилия – 256,4

Коста-Рика – 255,5

Панама – 243,3

Испания – 231,6

Андорра – 229,7

Багамские Острова – 206,9

Кувейт – 198,1

Соединенные Штаты Америки – 177,6

Республика Молдова – 156,4

Суринам – 146,9

Белиз – 140,4

Ирак – 136,1

Черногория – 135,8

Кабо-Верде – 132,2

Чили – 130,3

Намибия – 127,4

Монако – 126,9

Ливан – 117,1

Босния и Герцеговина – 115,9

Катар – 114,8

Парагвай – 113,6

Боливия – 11,9

Гондурас – 105,0

Франция – 101,4

Ливия – 89,8

Хорватия – 89,6

Мальта – 89,1

Тринидад и Тобаго – 88,5

Румыния – 83,8

Вануату - нет данных

Кирибати - нет данных

Корейская Народно-Демократическая Республика - нет данных

Маршалловы Острова - нет данных

Микронезия - нет данных

Науру - нет данных

Ниуэ - нет данных

Объединенная Республика Танзания - нет данных

Палау - нет данных

Руанда - нет данных

Самоа - нет данных

Соломоновы Острова - нет данных

Тонга - нет данных

Тувалу - нет данных

Туркменистан - нет данных

Украина – 79,6

Гайана – 77,4

Индия – 74,4

Сан-Марино – 72,6

Северная Македония – 70,8

Доминиканская Республика – 69,8

Армения – 68,3

Албания – 66,9

Объединенные Арабские Эмираты – 63,4

Эквадор – 63,2

Гватемала – 61,3

Южная Африка – 59,0

Мексика – 57,9

Ямайка – 55,3

Есватини – 53,1

Марокко – 52,5

Филиппины – 48,7

Швейцария – 46,7

Кипр – 46,7

Республика Оман – 46,7

Российская Федерация – 46,4

Непал – 44,4

Австрия – 43,8

Нидерланды – 43,4

Бельгия – 43,2

Саудовская Аравия – 43,2

Казахстан -43,1

Венесуэла – 42,1

Португалия – 38,3

Иран – 37,3

Сальвадор – 33,9

Республика Гамбия – 33,2

Ирландия – 32,0

Греция – 28,7

Кыргызстан – 28,2

Италия – 26,9

Великобритания – 26,4

Польша – 26,1

Лихтенштейн – 26,1

Беларусь – 24,8

Турция – 24,6

Исландия – 24,1

Словения – 23,8

Болгария – 23,3

Швеция – 23,0

Сербия – 22,0

Дания – 21,6

Германия – 21,1

Азербайджан – 21,0

Бангладеш – 19,9

Словакия – 18,7

Эфиопия – 18,2

Ботсвана 18,1

Канада – 17,2

Венгрия – 16,6

Литва – 16,5

Эстония – 15,7

Узбекистан – 15,7

Тунис – 15,1

Конго – 14,5

Сингапур – 14,3

Норвегия – 14,3

Индонезия – 13,2

Кипр – 12,6

Алжир – 12,3

Замбия – 12,3

Бутан – 10,1

Габон – 10,1

Япония – 8,7

Республика Корея – 8,4

Сенегал – 8,0

Австралия – 7,7

Барбадос – 7,3

Финляндия – 7,0

Зимбабве – 6,8

Иордания – 6,7

Кения – 6,6

Лесото – 6,5

Мавритания – 5,7

Сирийская Арабская Республика – 5,7

Куба – 5,7

Экваториальная Гвинея – 5,4

Гвинея - 5,4

Таджикистан – 5,2

Гана – 5,1

Сан-Томе и Принсипи – 5,1

Грузия – 4,7

Гвинея-Бисау – 4,6

Латвия – 4,2

Сейшельские Острова – 4,1

Малави – 3,9

Уругвай – 3,8

Кот-д'Ивуар – 3,6

Мозамбик – 3,5

Мадагаскар – 3,5

Уганда – 3,4

Камерун – 3,2

Пакистан – 2,8

Никарагуа – 2,8

Доминика – 2,8

Гаити – 2,7

Сент-Винсент и Гренадины – 2,7

Коморские Острова – 2,6

Ангола – 2,4

Египет – 2,4

Новая Зеландия – 2,2

Нигерия – 2,0

Судан – 1,5

Джибути – 1,3

Папуа-Новая Гвинея – 1,3

Афганистан – 1,3

Мьянма – 1,2

Бенин – 1,1

Шри-Ланка – 0,9

Сьерра-Леоне – 0,9

Маврикий – 0,8

Центральноафриканская Республика – 0,7

Мали – 0,7

Бруней – 0,5

Демократическая Республика Конго – 0,4

Эритрея – 0,4

Буркина-Фасо – 0,4

Малайзия – 0,4

Южный Судан – 0,3

Сомали – 0,3

Чад – 0,3

Йемен – 0,3

Монголия – 0,2

Бурунди – 0,2

Восточном Тиморе – 0,2

Фиджи – 0,1

Таиланд – 0,1

Вьетнам – 0,1

Нигер - 0

Китай - 0

Лаосская Народно-Демократическая Республика - 0

Камбоджа - 0

Антигуа и Барбуда - 0

Гренада - 0

Сент-Китс и Невис - 0

Сент-Люсия - 0

Люксембург – 0

Данный список составлен из государств, которые являются действующими членами ВОЗ.

Напомним, в Европе уже пять недель подряд растет средний уровень заболеваемости коронавирусом. В некоторых странах он приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар "первой волны" пандемии. Причем болезнь сейчас больше поражает людей молодого возраста.

Как ранее сообщалось, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что спешка с выпуском вакцины от коронавируса COVID-19 может оказаться в результате опасной.