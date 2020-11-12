Названы государства без зафиксированного коронавируса

Страны преимущественно находятся в южной части Тихого океана.
Ни одного случая коронавируса не зафиксировано на островах южной части Тихого океана.
"Самый большой кластер стран без коронавируса находится в южной части Тихого океана. Тонга, Кирибати, Самоа, Микронезия и Тувалу относятся к числу малых островных государств, которые еще не зарегистрировали ни одного случая", — сообщает Associated Press.
Впрочем, государства также значительно пострадали от пандемии, поскольку основной статьей дохода стран был туризм. Так, в Тонге сумели сдержать распространение коронавируса, закрыв аэропорты и не пуская круизные суда. Правительство ввело карантин, хотя известных случаев инфицирования не было.
Однако на некоторых островах, к сожалению, зарегистрированы случаи коронавируса.
"За последние две недели Вануату и Маршалловы острова сообщили о своих первых случаях заражения от лиц, находящихся на карантине. Фиджи и Соломоновы Острова — единицы, а в Папуа-Новой Гвинее зарегистрировано около 600 случаев заболевания и семь смертей", — сказано в сообщении.
Читайте такжеУченые установили ранний коварный симптом коронавирусаТакже по-прежнему коронавирус не зафиксирован в Антарктиде. На континенте сложно контролировать вспышку любого заболевания, поскольку возможности медицины ограничены. Поэтому тех, кто серьезно заболевает на материке, эвакуируют.
В то же время данные о том, что случаи коронавируса не зарегистрированы в Северной Корее и Туркменистане, медики ставят под сомнение.
Пандемия - о чем ранее сообщал Главред:
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что миру грозит новая пандемия.
В ВОЗ напугали заявлением о том, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.
В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.