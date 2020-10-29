Названы продукты для профилактики COVID-19

Продукты с большим количеством витаминов и минералов повысят иммунитет / Pixabay

Некоторые продукты могут укрепить иммунитет и защитить от заражения коронавирусом. В частности, речь идет о продуктах, которые содержат большое количество витаминов и минералов.

Об этом рассказала диетолог Екатерина Бурляева, передает Российская газета.

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По словам Бурляевой, чтобы защититься от коронавируса, следует употреблять продукты, которые содержат витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевую кислоту, цинк, селен, железо.

В частности, витамин D поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания. Его дефицит повышает риск возникновения респираторных инфекционных заболеваний.

Больше всего витамина D витамина в печени трески (в ней также много витамина А), рыбе, яичном желтке, сливочном масле.

"10-15 г печени трески в день (то есть один бутерброд) покроют суточную потребность организма человека в витаминах D и А", - отметила диетолог.

В орехах, подсолнечном и других растительных маслах содержится витамин Е. По ее словам, двух столовых ложек подсолнечного масла (34 грамма, 300 калорий) в день будет достаточно.

Витамин С также играет важную роль в иммуномодулировании. Он содержится в шиповнике, облепихе, черной смородине, цитрусовых, капусте и сладком перце. Для восполнения суточной потребности в витамине достаточно половины сладкого перца в сутки.

Цинк и селен содержатся в сыре, орехах, твороге, курином яйце, говяжьей и куриной печени. Они считаются важными компонентами для формирования иммунного ответа.

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Екатерина Бурляева уточнила, что обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами только за счет пищи человеку будет сложно, поэтому придется принимать витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки. Также, по ее словам, необходимо помнить о соблюдении оптимального питания, о достаточном количестве белков, жиров и углеводов.

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