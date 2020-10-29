Названы продукты для профилактики COVID-19

Правильное питание поможет укрепить иммунитет.
Некоторые продукты могут укрепить иммунитет и защитить от заражения коронавирусом. В частности, речь идет о продуктах, которые содержат большое количество витаминов и минералов.
Об этом рассказала диетолог Екатерина Бурляева, передает Российская газета.
Какие витамины необходимы для профилактики COVID-19
По словам Бурляевой, чтобы защититься от коронавируса, следует употреблять продукты, которые содержат витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевую кислоту, цинк, селен, железо.
В частности, витамин D поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания. Его дефицит повышает риск возникновения респираторных инфекционных заболеваний.
Больше всего витамина D витамина в печени трески (в ней также много витамина А), рыбе, яичном желтке, сливочном масле.
"10-15 г печени трески в день (то есть один бутерброд) покроют суточную потребность организма человека в витаминах D и А", - отметила диетолог.
В орехах, подсолнечном и других растительных маслах содержится витамин Е. По ее словам, двух столовых ложек подсолнечного масла (34 грамма, 300 калорий) в день будет достаточно.
Витамин С также играет важную роль в иммуномодулировании. Он содержится в шиповнике, облепихе, черной смородине, цитрусовых, капусте и сладком перце. Для восполнения суточной потребности в витамине достаточно половины сладкого перца в сутки.
Цинк и селен содержатся в сыре, орехах, твороге, курином яйце, говяжьей и куриной печени. Они считаются важными компонентами для формирования иммунного ответа.
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Екатерина Бурляева уточнила, что обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами только за счет пищи человеку будет сложно, поэтому придется принимать витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки. Также, по ее словам, необходимо помнить о соблюдении оптимального питания, о достаточном количестве белков, жиров и углеводов.
Коронавирус и витамины – что об этом известно:
- Ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения болезни COVID-19.
- Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине провели исследование и выяснили, что витамин D, от недостатка которого мы так страдаем в осенне-зимний период, как оказалось, играет не последнюю роль в борьбе против COVID-19.