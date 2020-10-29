УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Названы продукты для профилактики COVID-19

29 октября 2020, 03:04

Правильное питание поможет укрепить иммунитет.

Иммунитет
Продукты с большим количеством витаминов и минералов повысят иммунитет / Pixabay

Некоторые продукты могут укрепить иммунитет и защитить от заражения коронавирусом. В частности, речь идет о продуктах, которые содержат большое количество витаминов и минералов.

Об этом рассказала диетолог Екатерина Бурляева, передает Российская газета.

Какие витамины необходимы для профилактики COVID-19

По словам Бурляевой, чтобы защититься от коронавируса, следует употреблять продукты, которые содержат витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевую кислоту, цинк, селен, железо.

В частности, витамин D поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания. Его дефицит повышает риск возникновения респираторных инфекционных заболеваний.

Больше всего витамина D витамина в печени трески (в ней также много витамина А), рыбе, яичном желтке, сливочном масле.

"10-15 г печени трески в день (то есть один бутерброд) покроют суточную потребность организма человека в витаминах D и А", - отметила диетолог.

В орехах, подсолнечном и других растительных маслах содержится витамин Е. По ее словам, двух столовых ложек подсолнечного масла (34 грамма, 300 калорий) в день будет достаточно.

Витамин С также играет важную роль в иммуномодулировании. Он содержится в шиповнике, облепихе, черной смородине, цитрусовых, капусте и сладком перце. Для восполнения суточной потребности в витамине достаточно половины сладкого перца в сутки.

Цинк и селен содержатся в сыре, орехах, твороге, курином яйце, говяжьей и куриной печени. Они считаются важными компонентами для формирования иммунного ответа.

Читайте такжеКак укрепить иммунную систему: 4 витамина

Екатерина Бурляева уточнила, что обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами только за счет пищи человеку будет сложно, поэтому придется принимать витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки. Также, по ее словам, необходимо помнить о соблюдении оптимального питания, о достаточном количестве белков, жиров и углеводов.

Коронавирус и витамины – что об этом известно:

  • Ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения болезни COVID-19.
  • Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине провели исследование и выяснили, что витамин D, от недостатка которого мы так страдаем в осенне-зимний период, как оказалось, играет не последнюю роль в борьбе против COVID-19.
продукты здоровье иммунитет коронавирус диетолог витамин С витамин D коронавирус иммунитет Екатерина Бурляева
Сейчас вы просматриваете новость «Названы продукты для профилактики COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

03:53
Великий французский маникюр – самый стильный френч на осень 2020
03:04
Названы продукты для профилактики COVID-19
03:01
Байден призвал Трампа остановить Россию и Турцию в Нагорном Карабахе Видео
02:15
Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви Видео
01:34
Медики рассказали о новом способе борьбы с раком
Реклама
00:55
Лунный календарь садовода-огородника на ноябрь: что нужно успеть Видео
00:30
У Кравчука рассказали о новом скандале на заседании ТКГ по Донбассу Видео
00:19
Известный украинский журналист сообщил об утрате из-за COVID-19 Видео
28 октября, среда
23:55
Динамо сыграло в Лиге Чемпионов вничью в гостях с Ференцварошем Фото
23:53
Глава КСУ в 2018 году купил землю в аннексированном Крыму – Схемы Видео
23:28
В Евросоюзе сделали заявление в ответ на решение КСУ по декларациям Видео
23:05
Макрон и Меркель решили больше не ждать и ужесточили карантин из-за коронавируса Видео
22:46
В США раскрыли планы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе Видео
22:09
Кравчук обратился с просьбой к властям России, "ДНР" и "ЛНР" Видео
21:43
Новый удар по России: в США раскрыли планы по гиперзвуковым ракетам в Европе Видео
21:24
Вирусолог назвал самые опасные маски для лица Видео
21:10
В моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фото Фото
21:00
Диетолог объяснила, поможет ли сало в борьбе с коронавирусом
20:46
В Киеве у метро Выдубичи автобус на бешеной скорости влетел в МАФ, есть жертвы
20:37
Войска России у границ Нагорного Карабаха: Пашинян сделал заявление Видео
Реклама
20:32
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
20:18
Запад отгораживается от России глубоким рвом мнение
20:07
Жена Петросяна рассказала, почему он оказался в больнице Видео
19:43
Старый итальянец зверски убил жену-украинку Видео
19:41
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению Видео
19:29
Формула 2+2 по Карабаху и окончание войны: Алиев назвал условие Баку Видео
19:27
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
19:10
Последний партизан - в Кривом Роге мужчина пустил под откос поезд Видео
19:04
Глава Чечни Кадыров собрался в отставку после критики Кремля Видео
18:45
Лукашенко приказал: в Беларуси начали выгонять из вузов студентов-протестующих Видео
18:30
Названы бесплатные игры для подписчиков PlayStation Plus в ноябре — одна из них для PS5 Видео
18:26
Арестович получил должность в делегации Украины в ТКГ по Донбассу Видео
18:24
КСУ запретил НАПК проверять декларации и вернул Украину в 1991 год Видео
18:20
Австралийская модель соблазнительно показала шикарное тело в пикантном наряде Видео
17:56
Политолог рассказал, кому в Офисе президента грозит отставка Видео
17:55
Дмитрий Дикусар рассказал, как его выгнали с Танцев со звездами Видео
17:49
Как пить ром: самые вкусные комбинации Видео
17:45
Доплаты в Украине для пенсионеров - какие документы нужно подать Видео
17:35
"Мешок картохи автору этого шедевра": белорусские протесты превратили в 8-битную игру Видео
17:31
Экологическая катастрофа на Полтавщине вышла из-под контроля - эколог
Реклама
17:29
Упражнения против высокого давления: эксперты рассказали о тренировках дома Видео
17:28
Microsoft готовится к скорой "смерти" Adobe Flash
17:15
"Возможно неправильные действия пилотов": эксперт о причинах катастрофы Ан-26 Видео
17:11
В Кабмине назвали главные причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом Видео
16:38
Sony запускает глобальную рекламную кампанию PlayStation 5 Видео
16:27
Астрологи "рассекретили" мужчин, которые боятся быть брошенными
16:14
Напавший на журналистку в поезде Мариуполь-Киев предложил жертве путевку в Египет Видео
16:05
Детям до двух лет категорически нельзя: Комаровский дал совет молодым родителям
15:51
Эрдоган обратился к Путину и назвал условие Турции по Нагорному Карабаху Видео
15:49
Смерть мэра Борисполя: эксперт объяснила, что будет с выборами Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять