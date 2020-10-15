Названы ТОП-8 неочевидных признаков заражения Covid-19

Коронавирус имеет несколько очень неожиданных симптомов / Reuters

Исследователи Королевского колледжа Лондона назвали необычные симптомы коронавируса, которые проявляются у взрослых.

Об этом пишет The Sun.

1. Выпадение волос. Это не самый распространенный симптом Covid-19. Но пациенты переболевшие коронавирусом, утверждают, что это побочный эффект. Врачи объясняют выпадение волос тем, что пациенты испытывают сильный стресс.

2. Бред и замешательство. Исследователи обнаружили, что неврологические симптомы присутствовали у 36% пациентов с Covid-19 в Ухане.

Читайте такжеНазваны неврологические симптомы коронавируса

3. Конъюнктивит. SARS-CoV-2 может попасть в организм через глаза, а слезы могут распространить инфекцию. Результаты исследования, проведенного командой из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, указывают, что многие больные жаловались на раздражение глаз и конъюнктивит.

4. Расстройство желудка. Исследование, опубликованное в Американском журнале гастроэнтерологии, говорит о том, что пациенты, зараженные Covid-19, могут испытывать проблемы с пищеварением, в частности диарею.

5. Кожные высыпания. Об этом симптоме коронавируса сообщали девять процентов людей с положительным результатом теста на коронавирус – у них наблюдалась сыпь на теле или на пальцах рук или ног.

Исследователи заявили, что сыпь в два раза чаще встречается у детей, чем у взрослых. Сыпь также была единственным признаком инфекции для 21 процента людей с положительным мазком из носа.

6. Сгустки крови. У каждого пациента, умершего от коронавируса, были признаки тромба. Ученые из Великобритании уверены, что тромбы не являются основной причиной смерти в каждом случае, однако вирус вызывает сосудистые проблемы.

7. Головная боль. На этот симптом коронавируса жаловались 62 процента людей. Отмечается, что головная боль была вызвана стрессом, эмоциональным расстройством, мигренью или высоким кровяным давлением, тревогой или депрессией.

8. Потеря слуха. Люди, вылечившиеся от коронавируса, сообщали об ухудшении слуха, а также о таких состояниях, как шум в ушах.

Читайте такжеСимптомы коронавируса: как звучит кашель при заражении Covid-19

Напомним: