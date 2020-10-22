"Не могу молчать": врач из Мариуполя шокировал реальной ситуаций с Covid-19

Врач из Мариуполя рассказал о реальной ситуации с коронавирусом в городе / УНИАН

В Мариуполе сложилась критическая ситуация в больницах в связи с большим количеством госпитализаций пациентов с коронавирусом, с которыми медицинские учреждения уже не в состоянии справиться.

"Вероятно, меня завтра либо отстрелят, либо уволят, но я больше молчать не могу! Сегодня утром в реанимации ГБ 4 умер от коронавируса мой коллега, с которым я проработал 37 лет, прекрасный специалист, бывший зав. Травматологии ГБ 1 Русанов Виктор Викторович!" – в Facebook сообщил врач Мариупольской городской больницы №1 Михаил Сорокин.

По словам медика, еще в марте он говорил о существующих проблемах, однако на его призывы никто не отреагировал.

"Сегодня в больницах города абсолютный дефицит кислородных точек. Для Вашего понимания, нуждаемость в госпитализации больных с ковидом обусловлена в основном необходимостью их кислородной поддержки. Наличие стационарных коек, отданых под коронавирус, например, в отделениях травматологии и хирургии ГБ 4 без кислородных линий - полный абсурд. Плюс работа " мало" подготовленных высококвалифицированных хирургов и травматологов с больными ковидного профиля. Потраченные за лето десятки миллионов гривен на фонтаны, бордюры и пирс! Выполнены дорогостоящие ремонты в основных больницах, без элементарного просчёта привалирования проблемы коронавируса! Не закуплены практически вообще кислородные концентраторы (стоимость на двух пациентов – 26-35 тысяч гривен), не проведены кислородные линии в планируемых медучреждениях", - пишет мариупольский врач.

Читайте такжеВрач спрогнозировала, когда в Украине угомонится коронавирусСорокин утверждает, что ситуация в стране и в Мариуполе складывается критическая. У власти есть 10-12 суток, чтобы начать работать, поскольку количество пациентов с коронавирусом стремительно растет. Он добавил, что нужно создавать в городах оперативные штабы с абсолютными полномочиями для решения проблемы коронавируса, иначе страна продолжить хоронить людей, погибших от Covid-19.

Коронавирус в Украине