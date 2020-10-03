"Не порекомендую даже врагу": врач резко высказался о российской вакцине против Covid-19

Вакцина от Covid-19 не появится до конца года / Reuters

Вакцина от коронавируса, который заразил почти 35 миллионов людей во всем мире, вряд ли появится в 2020 году.

Такой прогноз сделал ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман, передает Гордон.

По его словам, если к ноябрю в США заявят о новой вакцине, "это, без сомнения, будет фейк".

"Это (появление вакцины, - ред.) невозможно технически и научно. В мире сейчас около 200 вакцин на разных стадиях испытания. 24 из них – на последней, самой важной, фазе испытания. Их дают людям. Несколько компаний дошли до нужных уровней охвата и вакцинировали примерно по 25 тыс. человек. Некоторые вакцины нужно давать дважды. Следовательно, еще нужно время. И это время не может быть один месяц", - отметил Качман.

Врач также прокомментировал российскую вакцину от коронавируса.

"Только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе. Это смешно! Это не означает, что российская вакцина плохая. Но и не означает, что она хорошая. Может быть, через год мы узнаем, что она вполне ничего. Но сейчас я не порекомендую ее даже своему врагу. Не уверен, что такая прививка безопасна и эффективна", - заявил инфекционист.

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