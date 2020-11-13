"Не с женой, а со Стефанчуком": Богдан дал советы Разумкову по лечению Covid-19

Экс-чиновник советует коллеге отправиться в больницу.
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан с иронией прокомментировал сообщение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который пояснил, как лечится от коронавируса.
Соответствующий комментарий Богдан оставил на странице Разумкова в Facebook. Он рекомендовал коллеге лечь в клинику Феофания, а не проводить самоизоляцию дома с женой.
"Как так дома? С женой? Вы нарушаете протокол! Надо вместе с Русланом Стефанчуком (первым заместителем спикера Верховной Рады – прим. Ред.) лечь в "Феофанию" — дал совет Богдан.
Разумков сообщил, что чувствует себя удовлетворительно, намерен лечиться дома в условиях самоизоляции, а также работать дистанционно.
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Коронавирус в Украине
В среду, 11 ноября, о заражении коронавирусом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Спикер рассказал о своем состоянии здоровья и выразил намерение продолжать работу в дистанционном формате.
10 ноября стало известно, что COVID-19 диагностировали у президента Украины Владимира Зеленского.
В тот же день о своем заражении коронавирусной инфекцией рассказал и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Президент Владимир Зеленский проходит лечение от COVID-19 в Феофании. Там же лечится и Андрей Ермак.
Сообщалось, что коронавирус выявили и у пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, однако она опровергла данную информацию.