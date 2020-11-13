"Не с женой, а со Стефанчуком": Богдан дал советы Разумкову по лечению Covid-19

Богдан любит пошутить над бывшими коллегами / УНИАН

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан с иронией прокомментировал сообщение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который пояснил, как лечится от коронавируса.

Соответствующий комментарий Богдан оставил на странице Разумкова в Facebook. Он рекомендовал коллеге лечь в клинику Феофания, а не проводить самоизоляцию дома с женой.

"Как так дома? С женой? Вы нарушаете протокол! Надо вместе с Русланом Стефанчуком (первым заместителем спикера Верховной Рады – прим. Ред.) лечь в "Феофанию" — дал совет Богдан.

Разумков сообщил, что чувствует себя удовлетворительно, намерен лечиться дома в условиях самоизоляции, а также работать дистанционно.

Коронавирус в Украине