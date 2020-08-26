"Не только от COVID-19": в России похвастались разработкой уникальной вакцины

В России похвастались, что разрабатывают вакцину от коронавируса и гриппа / Reuters

Гендиректор российского Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто сообщил, что ученые разрабатывают уникальную вакцину, которая сможет защищать и от китайского коронавируса COVID-19, и от гриппа.

Над разработкой комбинированной вакцины работают несколько групп специалистов, рассказал Шляхто в интервью РЕН ТВ.

По словам собеседника, вакцина от коронавируса и гриппа находится на начальной стадии разработки.

"…Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции", – сказал гендиректор исследовательского центра.

Читайте такжеИз-за "плохой" российской вакцины коронавирус может мутировать - ученыеНапомним, в России 11 августа была зарегистрирована вакцина от COVID-19, которую разработал центр им. Гамалеи. Вакцина стала первой зарегистрированной в мире.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в РФ не провели испытания, необходимые для определения безопасности и эффективности вакцины – центр Гамалеи не провел испытания третьей фазы. Позже в России начали выпускать вакцину от коронавируса.