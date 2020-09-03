Не возраст: врач рассказал, что влияет на течение болезни у зараженных COVID-19

Течение коронавируса зависит от иммунитета / pixabay.com

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский заявил, что в условиях эпидемии коронавируса возраст не является группой риска сам по себе.

Течение коронавируса зависит от иммунитета инфицированного человека. Об этом он заявил в интервью ТСН.

По его словам, утверждать, что молодые люди легче переносят заболевание – нельзя.

"Наличие иммуносупрессивных факторов (которые ослабляют иммунитет, – ред.) – вот что влияет на течение заболевания. А подорвать иммунитет могут не только хронические заболевания, а и постоянный стресс, истощение, отсутствие нормального питания или отдыха. Мы видим таких пациентов, и молодых в частности. Они действительно болеют тяжелее, чем большинство других", – объяснил врач.

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Напомним, в Европе уже пять недель подряд растет средний уровень заболеваемости коронавирусом. В некоторых странах он приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар "первой волны" пандемии. Причем болезнь сейчас больше поражает людей молодого возраста.