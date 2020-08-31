Не все больные COVID-19 заразны: ученые сделали неожиданное открытие

Ученые заявили, что 90% больных коронавирусом не заразны / pixabay.com

Коронавирус 2020 за восемь месяцев убил в мире более 850 тысяч человек. По состоянию на 31 августа китайский коронавирус выявили у 25 миллионов человек. Ученые до сих пор пытаются найти слабое место вируса. Согласно свежим исследованиям, не все люди заразны. До 90% людей, прошедших тестирование на COVID-19 в Массачусетсе, Нью-Йорке и Неваде в июле и получивших положительный результат, практически не имели следов вируса в организме.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследователей из США.

По словам ученых, это может быть связано с тем, что сегодняшние ПЦР-тесты слишком чувствительны и требуют корректировки, чтобы исключить людей, в организме которых присутствует незначительное количество вируса, поскольку они, скорее всего, не заразны.

Тесты ПЦР циклически анализируют генетический материал вируса и обычно делают 37 или 40 циклов. Но эксперты говорят, что это слишком много, потому что они обнаруживают очень небольшие количества вируса, которые не представляют опасности.

По словам врачей, меньше пороговых значений цикла будут точнее определять людей с большим количеством вируса, которые действительно являются заразными для окружающих.

Читайте такжеГде "живет" коронавирус: ученые назвали самое опасное место в квартиреНапомним, ранее американские ученые разработали модель последовательности проявления симптомов, позволяющую отличить COVID-19 от гриппа и других коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает frontiersin.org.

По словам ученых, в среднем организм реагирует на заражение COVID-19 повышением температуры, затем появляется кашель, затем боли в мышцах, после этого начинается тошнота и/или рвота, и в финале присоединяется диарея.

Грипп, согласно исследованиям, начинается с кашля, а температура повышается только на следующем этапе.