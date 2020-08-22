Не вводить карантин из-за Covid-19 было правильно – премьер Швеции

Карантин из-за коронавируса вводить неправильно - премьер Швеции / Фото: globallookpress.com

Премьер-министр Швеции Стефан Левен уверен, что не вводить строгий карантин из-за коронавируса было правильным решением – несмотря на высокие показатели смертности, которые в итоге оказались выше, чем в соседних странах.

"Стратегию, которую мы приняли, я считаю правильной – защитить отдельных людей, ограничить распространение инфекции. То, что обсуждалось больше всего, и то, что мы сделали по-другому в Швеции, состояло в том, что мы не закрывали школы. Сейчас есть немало людей, которые считают, что мы были правы", – заявил Левен, сообщает Sky News.

В результате после того, как началось ослабление карантина, во многих странах ЕС фиксируется рост числа новых случаев Covid-19. В то же время в Швеции число больных и смертей от коронавируса в последние недели снижается.

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Напомним, МОЗ огласило список стран красной зоны по Covid-19. По состоянию на 22 августа в красной зоне оказались 65 государств.