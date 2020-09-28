УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Немецкие ученые выяснили, почему коронавирус беспощаден к пожилым людям

28 сентября 2020, 14:53

Если иммунная система производит слишком мало Т-киллеров, то организму будет сложнее победить вирусную инфекцию, поясняют исследователи.

Коронавирус
Ученые узнали, почему коронавирус убивает пожилых людей / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире почти миллион человек по состоянию на понедельник, 28 сентября. Особенно опасен Covid-19 для пожилых людей. Как выяснили специалисты из Университета Дуйсбург-Есен в Германии, старики страдают от тяжелого течения COVID-19 из-за неправильной работы определенного типа иммунных клеток. Однако повышать уровень этих клеток искусственно может быть опасно — как показали эксперименты на животных, это приводит к повреждению легких и других органов.

Об этом исследователи рассказали в статье в журнале mBio.

"Пожилые люди предрасположены к тяжелой форме COVID-19, и смертность резко возрастает с возрастом. В частности, у людей старше 80 лет самый высокий коэффициент риска с точки зрения госпитализации и самый высокий уровень летальности", - отметили ученые.

Исследователи проанализировали образцы крови 30 пациентов в возрасте 20-90 лет с умеренными симптомами COVID-19. Их интересовало, как на SARS-CoV-2 реагируют Т-лимфоциты — клетки, которые обеспечивают распознавание и уничтожение клеток с чужеродными антигенами.

У всех пациентов инфекция привела к снижению уровней Т-лимфоцитов в крови по сравнению со здоровыми людьми, что стало для исследователей неприятным сюрпризом. Большинство вирусов, попадая в организм, наоборот приводят к росту концентрации Т-лимфоцитов, особенно Т-киллеров (цитотоксических Т-лимфоцитов), которые растворяют собственные поврежденные клетки организма.

Если иммунная система производит слишком мало Т-киллеров, то организму будет сложнее победить вирусную инфекцию, поясняют авторы работы.

Выработка Т-киллеров у пациентов зависела от возраста. С годами она постепенно снижалась, и меньше всего Т-киллеров вырабатывалось у пациентов 80-96 лет. Однако эти различия были не критичными, главная проблема была в другом — Т-киллеры пожилых пациентов производили меньше цитотоксических молекул, чем у более молодых.

Новые данные предполагают, что цитотоксический эффект Т-киллеров играет ключевую роль в контроле инфекции на ранних этапах. Однако ученые подчеркивают, что пока неясно, можно ли использовать эту связь для разработки эффективной иммунотерапии, использующей эти клетки.

Более ранние эксперименты группы ученых на мышах показали, что активация Т-клеток действительно помогает более эффективно противостоять вирусу первое время, но затем это может приводить к поражению легких и других органов.

Коронавирус в мире – о чем говорилось ранее:

  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Новое исследование показало, что коронавирус термостойкий, он самовосстанавливается и очень устойчив в лабораторных тестах. Команда венгерских ученых выявила, что частица вируса выдерживает 100-кратное зондирование наноиглой, что, возможно, делает этот вирус самым физически эластичным из известных.

коронавирус китайский коронавирус коронавирус новости исследования
Сейчас вы просматриваете новость «Немецкие ученые выяснили, почему коронавирус беспощаден к пожилым людям». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:00
Шикарные женские брючные костюмы ворвались в моду на осень-зиму: фото
14:53
Немецкие ученые выяснили, почему коронавирус беспощаден к пожилым людям Видео
14:42
Притула оконфузился с фото героя мемов Гарольда на предвыборном сайте
14:35
Пришло время покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана – Эрдоган
14:28
В ФРГ объяснили цель тайного визита Меркель к отравленному Навальному Видео
14:26
У Путина дали оценку войне Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе Видео
14:10
"Смысла нет": в Укрзализныце открестились от сотрудничества с Deutsche Bahn Видео
14:00
Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет Видео
13:50
Евросоюз ударил по России санкциями из-за Крымского моста - журналист Видео
13:48
Нардеп Ковалев рассказал о выгодах от принятия законопроекта о водном транспорте
13:47
В суд по делу Ефремова пришло сразу 4 апелляции
13:36
Европа закрывается на карантин: как украинцам проскочить "все круги ада" Видео
13:23
Алина Гросу раскрыла подробности измены бывшего мужа Видео
13:08
Прискачут циклон и магнитные бури: где в Украине ждать ливней и мигреней Видео
12:50
Американские боги 3 сезон и Песочный человек - появились подробности о съемках
12:46
Шиповник: 8 удивительных преимуществ для здоровья Видео
12:45
Катастрофа Ан-26: что известно о расшифровке "черных ящиков" Видео
12:38
Лишь одна область Украины готова к ослаблению карантина
12:36
На этой неделе выводят из оборота 25 копеек: что делать с монетами Видео
12:18
Армения: в войну за Нагорный Карабах вмешалась третья страна – появилась реакция Азербайджана Видео
11:59
Грады, пушки и огнеметы: как Армения и Азербайджан воюют за Нагорный Карабах Видео
11:47
Полностью голая Гвинет Пэлтроу слила свои интимные фото в сеть
11:43
Как улучшить количество и качество спермы и стать отцом: топ-6 советов Видео
11:38
Врач рассказала, какие новые симптомы Covid-19 появились у украинцев
11:38
Санкции США из-за Навального - только начало проблем Кремля мнение
11:17
Истек запрет на въезд в Украину иностранцам – открылись ли границы Видео
11:12
Навальный раскрыл детали "секретной" встречи с Меркель: о чем говорили Видео
11:10
Голландцы нам рассказывают про суда на солнечных батареях, а мы им - про секретные технологии шлюзования с помощью спиннинга - Артем Ковалев
10:59
"На полетах экономили": в летном университете рассказали о разбившемся Ан-26 Видео
10:35
Грозит ли Украине локдаун: врач дала прогноз
10:22
Трамп влип в скандал с неуплатой налогов: СМИ раскрыли хитрую схему Видео
10:10
Авиакатастрофа под Чугуевым: неутешительные выводы для Украины мнение
10:03
Хоакин Феникс и Руни Мара стали родителями
09:49
СМИ рассказали о секретной встрече Меркель с Навальным после отравления Видео
09:37
Девушка Бонда разделась и поразила красотой
09:29
Коронавирус продолжает атаковать Киев: сотни больных и новые жертвы
09:15
Гороскоп для всех на 28 сентября: новые чувства и создание семьи Видео
09:06
В Донецкой области сгорели гектары леса (фото, видео) Фото Видео
09:05
Саакашвили назвал "идиотскими" директивы Евросоюза
08:57
Коронавирус в Украине взял новую "высоту" Видео
08:56
"Вкусно, жарко, стильно": бывшая солистка Monatik выступила на шоу 1+1 Видео
08:41
Нагорный Карабах в огне: три сценария развития ситуации мнение
08:28
Календарь стрижек на октябрь 2020 – как привлекать удачу и любовь
08:10
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн полый 5 выпуск 27 сентября Видео
08:02
В Украине начали действовать новые зоны карантина: кого ждут жесткие ограничения Видео
07:47
Ученые рассказали, как усилить иммунитет с помощью образа жизни Видео
07:35
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: США обратились к Баку и Еревану
07:32
Рак легких: какие повседневные пары вызывают смертельную болезнь Видео
07:04
Конфликт в Нагорном Карабахе: озвучены данные о потерях среди военных и мирных жителей Видео
06:53
Почему коронавирус в Украине напоминает начало эпидемии в Италии мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять