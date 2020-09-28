Немецкие ученые выяснили, почему коронавирус беспощаден к пожилым людям

Ученые узнали, почему коронавирус убивает пожилых людей / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире почти миллион человек по состоянию на понедельник, 28 сентября. Особенно опасен Covid-19 для пожилых людей. Как выяснили специалисты из Университета Дуйсбург-Есен в Германии, старики страдают от тяжелого течения COVID-19 из-за неправильной работы определенного типа иммунных клеток. Однако повышать уровень этих клеток искусственно может быть опасно — как показали эксперименты на животных, это приводит к повреждению легких и других органов.

Об этом исследователи рассказали в статье в журнале mBio.

"Пожилые люди предрасположены к тяжелой форме COVID-19, и смертность резко возрастает с возрастом. В частности, у людей старше 80 лет самый высокий коэффициент риска с точки зрения госпитализации и самый высокий уровень летальности", - отметили ученые.

Исследователи проанализировали образцы крови 30 пациентов в возрасте 20-90 лет с умеренными симптомами COVID-19. Их интересовало, как на SARS-CoV-2 реагируют Т-лимфоциты — клетки, которые обеспечивают распознавание и уничтожение клеток с чужеродными антигенами.

У всех пациентов инфекция привела к снижению уровней Т-лимфоцитов в крови по сравнению со здоровыми людьми, что стало для исследователей неприятным сюрпризом. Большинство вирусов, попадая в организм, наоборот приводят к росту концентрации Т-лимфоцитов, особенно Т-киллеров (цитотоксических Т-лимфоцитов), которые растворяют собственные поврежденные клетки организма.

Если иммунная система производит слишком мало Т-киллеров, то организму будет сложнее победить вирусную инфекцию, поясняют авторы работы.

Выработка Т-киллеров у пациентов зависела от возраста. С годами она постепенно снижалась, и меньше всего Т-киллеров вырабатывалось у пациентов 80-96 лет. Однако эти различия были не критичными, главная проблема была в другом — Т-киллеры пожилых пациентов производили меньше цитотоксических молекул, чем у более молодых.

Новые данные предполагают, что цитотоксический эффект Т-киллеров играет ключевую роль в контроле инфекции на ранних этапах. Однако ученые подчеркивают, что пока неясно, можно ли использовать эту связь для разработки эффективной иммунотерапии, использующей эти клетки.

Более ранние эксперименты группы ученых на мышах показали, что активация Т-клеток действительно помогает более эффективно противостоять вирусу первое время, но затем это может приводить к поражению легких и других органов.

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