Немецкий иммунолог: коллективный иммунитет к Covid-19 - это каменный век

Эксперт подчеркнул, что нужно исходить из того, что иммунитет к коронавирусу не будет постоянным.
Коронавирус 2020 выявили у более 27 миллионов человек в мире, а жертвами Covid-19 стали почти 900 тысяч человек. Человечество застыло в ожидании вакцины от коронавируса. Как заявил директор института иммунологии университетской клиники Йены, президент немецкого общества иммунологии Томас Камрадт, коллективный иммунитет - это каменный век.
Об этом Камрадт рассказал в интервью DW.
По его словам, должно пройти очень много времени, чтобы возник коллективный иммунитет к коронавирусу.
"Если учесть, какой процент заражения для него необходим и с каким уровнем смертности это сопряжено, становится очевидно: это метод каменного века! Не говоря уже о том, что пока мы его достигнем, пройдет вечность", - сказал эксперт.
Иммунолог подчеркнул, что нужно исходить из того, что иммунитет не будет постоянным.
"Я искренне надеюсь, что на идею коллективного иммунитета в том ее виде, о котором шла речь в начале пандемии, больше никто не полагается. Коллективного иммунитета можно достичь с помощью вакцинации", - особо отметил он.
Также Камрадт рассказал о том, что в научной среде ждут от вакцины против коронавируса.
"Лично я был бы доволен, если создадут надежный препарат, который при вакцинации, скажем, раз в два года, давал бы максимальную защиту от заболевания. Возможно, вакцине не удастся предотвратить насморк или другие легкие симптомы COVID-19, но минимум, на который она должна быть способна, это предотвращать легочную недостаточность и серьезные повреждения внутренних органов. Мы надеемся именно на это. Если благодаря вакцине течение болезни, опасное для жизни, сменится легкими симптомами, лично я буду считать это успехом", - рассказал иммунолог.
Пандемия коронавируса – о чем говорилось ранее:
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