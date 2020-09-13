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Немецкий вирусолог рассказал, что не так со стратегией борьбы с Covid-19

13 сентября 2020, 10:17

Ни политики, ни вирусологи, ни эпидемиологи не знают однозначно правильного пути противодействия пандемии.

коронавирус
Вирусолог заявил, что стратегию борьбы с коронавирусом надо менять / Reuters

Коронавирус 2020 продолжает активно распространяться – по состоянию на 13 сентября в мире уже выявили почти 29 миллионов случаев заражения. Жертвами Covid-19 стали 920 тысяч человек. Немецкий вирусолог, директор Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета Хендрик Штрек инициирует дебаты по объему и продолжительности вводимых властями ограничений для противодействия распространению коронавируса.

Об этом Штрек рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag, его цитирует DW.

По его словам, существующая стратегия борьбы с коронавирусом устарела.

"Надо менять стратегию", - призвал Штрек в интервью, опубликованном 13 сентября.

"Оценивая ситуацию, нельзя ограничиваться исключительно данными о количестве заражений", - объяснил профессор Штрек.

По его словам, в Германии и Европе существенно увеличивается число людей, которых тестируют на коронавирус, и "при этом практически не наблюдается увеличение числа летальных исходов".

"С точки зрения общественного развития, инфекции, по которым не проявляются симптомы, не обязательно являются негативными. Чем больше людей заражаются и не развивают симптомов, тем более - по крайней мере временно - приобретают иммунитет. И они тем самым больше не способствуют пандемическим событиям ", - пояснил профессор.

Штрек также подчеркнул, что никто - ни политики, ни вирусологи, ни эпидемиологи - не знают однозначно правильного пути противодействия пандемии.

Справка

Как пишет Википедия, Хендрик Штрек (Hendrik Streeck; род. 7 августа 1977, Геттинген, Германия) — немецкий эпидемиолог, который специализируется на клинических исследованиях в области ВИЧ, Профессор вирусологии и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна. В начале апреля 2020 года Штрeк и его команда сообщили со ссылкой на свое исследование COVID-19 Case-Cluster-Cluster, что они "провели интенсивный поиск в доме семьи, зараженной коронавирусом, но не обнаружили его следов на поверхностях".

Пандемия коронавируса – о чем говорилось ранее:

  • Известный ученый, вирусолог, профессор Хендрик Штрек заявил, что надеяться на то, что очень быстро пандемия закончится, не стоит. Коронавирус может остаться частью нашей повседневной жизни на последующие три года и не исчезнет, даже если будет найдена вакцина.
  • Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что агрессивность коронавируса уменьшится только через год. По словам эксперта, вирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше.
  • Китайский коронавирус снова взялся за три европейские страны. В частности, во Франции, Италии и Испании зафиксированы рекордные вспышки заражения.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
  • Инфекционист и стратег Вадим Аристов предупредил, что осенью в Украине будет всплеск эпидемии коронавируса COVID-19, может возрасти не только заболеваемость, но и летальность.

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