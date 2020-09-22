Немецкий вирусолог развеял популярные мифы о коронавирусе

Вирусолог развеял мифы о коронавирусе / Reuters

Коронавирус 2020, согласно статистике, убил в мире 960 тысяч человек. При этом человечество разделилось на два лагеря – одни строго соблюдают все рекомендации медиков, а другие называют все происходящее – фейком. Мифы о коронавирусе развеял один из ведущих немецких вирусологов, профессор Боннского университета, директор института вирусологии Хендрик Штрек.

Об этом Штрек рассказал в интервью DW.

В частности, вирусолог прокомментировал утверждение многих противников коронавируса о том, что он не опасен.

"Это не так. Все до сих пор проведенные исследования, как в США, где они приводят к выводу о довольно низкой смертности, так и в других странах с выводами об очень высоком числе летальных исходов, однозначно показывают, что коронавирус вызывает более высокую смертность, чем сезонный грипп", - сказал вирусолог.

Он добавил, коронавирус как минимум в четыре раза опасней чем сезонный грипп.

Также вирусолог объяснил, почему после массовых акций в городах не происходит вспышка коронавируса. По его словам, акции протеста проходят на открытом воздухе, на них опасность заражения намного ниже, чем на мероприятиях в закрытых помещениях.

Кроме того, Штрек развеял миф о происхождении коронавируса в китайской лаборатории.

"Маловероятно, что этот вирус был создан в лаборатории. Насколько я знаю, подобные исследования не проводятся, поскольку это слишком опасно. Кроме того, невозможно точно сказать, откуда взялся вирус. Вирус не может содержать последовательность генов, которая не могла бы существовать в природе", - сказал он.

Еще вирусолог объяснил, почему в одних страна люди носят маски, а в других, например, в Нидерландах, нет.

"Да, действительно, в некоторых странах не носят защитные маски, и тоже правильно, что маску не нужно носить повсюду. Важно носить маску там, где невозможно соблюдать дистанцию. В то же время в Нидерландах по сравнению с прошлыми годами и по сравнению с Германией выросла смертность, а в Германии показатель остался на прежнем уровне, поскольку у нас инфицировано не так много людей", - сказал врач.

Вирусолог отметил, что молодые люди с крепким здоро болеют тяжелым коронавирусом и умирают.

"Согласно статистике, верно утверждение, что у молодых людей с крепким здоровьем заражение проходит бессимптомно или с легкими симптомами. Однако случается, что у молодых людей проявляются тяжелые симптомы, а иногда и они умирают. Такие случаи тоже известны", - сказал он.

Справка

Как пишет Википедия, Хендрик Штрек (Hendrik Streeck; род. 7 августа 1977, Геттинген, Германия) — немецкий эпидемиолог, который специализируется на клинических исследованиях в области ВИЧ, Профессор вирусологии и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна. В начале апреля 2020 года Штрeк и его команда сообщили со ссылкой на свое исследование COVID-19 Case-Cluster-Cluster, что они "провели интенсивный поиск в доме семьи, зараженной коронавирусом, но не обнаружили его следов на поверхностях".

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