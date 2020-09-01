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Немедленно открыть границы: Еврокомиссия обратилась к властям Венгрии

1 сентября 2020, 13:45

По состоянию на 1 сентября в Венгрии официально выявили 6 257 случаев заражения коронавирусом, жертвами COVID-19 стали 616 человек.

Венгрия, Евросоюз
Еврокомиссия призвала Венгрию открыть границы / 1news.md

В рамках борьбы с коронавирусом правительство Венгрии приняло решение снова закрыть границы. Постановление вступило в силу 1 сентября. Но Европейская комиссия призывает Венгрию отменить решение о закрытии границ для иностранцев. Брюссель расценивает его как нарушение целостности Шенгенской зоны.

Об этом в Twitter сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

По ее словам, она вместе с еврокомиссаром по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерсом направила письмо правительству Венгрии с напоминанием о важности целостности Шенгенской зоны, а также о необходимости обеспечить передвижение граждан стран Евросоюза.

"Любые меры, которые не соответствуют этим основополагающим принципам законодательства ЕС, конечно же, должны быть немедленно отменены", - отметила Юханссон.

Она добавила, что Еврокомиссия намерена запросить у Венгрии дополнительную информацию о закрытии границ.

Отметим, по состоянию на 1 сентября в Венгрии официально выявили 6 257 случаев заражения коронавирусом, жертвами COVID-19 стали 616 человек.

Читайте такжеВенгрия ужесточает правила въезда из-за COVID-19: что ждет украинцевНапомним, ране сообщалось, с 1 сентября попасть в Венгрию смогут лишь члены семей граждан Венгрии, носители разрешения на постоянное или временное жительство, дипломаты, профессиональные спортсмены и лица, переболевших коронавирусной инфекцией в последние полгода.

Согласно решению правительства страны, для въезда иностранцев, не подпадающих ни под одну из перечисленных категорий, необходимо полученное заранее разрешение венгерской полиции. После этого нужно либо пройти двухнедельный карантин, либо сдать два негативных теста на COVID с интервалом в 48 часов.

Эти ограничения не касаются желающих проехать транзитом.

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