"Ненавижу болеть": Усик поделился подробностями перенесенного Covid-19

Усик переболел коронавирусом / Reuters

Украинский боксер-чемпион Александр Усик признался, что переболел коронавирусом еще весной, во время первой волны Covid-19.

"Я переболел, но это было еще во время первой волны пандемии. Я и не паниковал особо. Я же говорил, что мы все этим переболеем. То, что есть вирус - он есть. Люди всегда болеют весной и осенью. У меня ситуация была такова: я лечил зубы, а через время у меня надуло лицо и появилась температура. Я не сильно переживал по этому поводу, потому что мне вставляли зубы и все такое.

Но потом моя супруга говорит: "Слушай, я нюх потеряла". И мы вызвали доктора, который проверил нас обоих, и действительно все подтвердилось. Хотя у всего нашего окружения, которое живет и работает с нами, было все нормально - ни у кого ничего не обнаружилось", - сказал он во время интервью, которое опубликовано на официальном YouTube-канале боксера USYK17.

Спортсмен подчеркнул, что соблюдал все рекомендации врача и постельный режим. Они с женой строго придерживались самоизоляции.

Читайте такжеЛидер группы Фиолет заболел коронавирусом"Мы с женой сели на карантин и просидели так 14 дней. У меня была температура три дня - 37.2 или 38 градусов, ну и слабость была. Я все время лежал на кровати, что мне дико не нравилось, потому что я абсолютно ненавижу болеть", - подчеркнул боксер.

Усик полагает, что в мире в связи с коронавирусом возникла чрезмерная паника. Он призвал людей сохранять спокойствие.

"Моя позиция в этом вопросе - мы много паникуем. То есть людей загоняют в панику, которая является причиной еще больших проблем. Люди начинают много всего додумывать, хотя они полностью здоровы", - подытожил спортсмен.

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