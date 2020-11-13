Нет выходных, нет карантина: во Львове горсовет принял смелое решение

Чиновники решили проигнорировать решение правительства.
Во Львове местная власть утвердила решение о том, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории города объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков, несмотря на утвержденный на территории страны карантин выходного дня.
"Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных. Люди имеют право на труд", - сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый по итогам заседания исполкома.
Глава областного центра опубликовал решение и призвал предпринимателей пользоваться им, как подтверждающим документом, если кто-то попытается воспрепятствовать их работе в выходные дни. Садовый призвал обращаться на городскую горячую линию 1580, если понадобиться помощь квалифицированных юристов.
"Это нетипичная ситуация. Я не помню такого случая, чтобы правительство принимало решения, не посоветовавшись с предпринимателями, которых просто выбрасывают на улицу без средств к существованию", - подытожил мэр.
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Карантин выходного дня в Украине
11 ноября в Украине не только ввели карантин выходного дня – карантин снова стал общенациональным. То есть зон больше не будет, запреты действуют во всех регионах. С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
Ранее мэр Николаева назвал главную угрозу для города из-за карантина выходного дня. Мэр Николаева Сенкевич, который сам болен COVID-19, выступил против карантина выходного дня.
Вслед за Львовом, где мэр Андрей Садовый назвал "глупым" решение Кабмина о введении карантина выходного дня, власти Славянска тоже отказались вводить карантин выходного дня.
В ближайшие выходные в Ровно не будут вводить карантин выходного дня, заявил мэр города Владимир Хомко.
И еще один город отказался от карантина выходного дня. По словам заместителя мэра Чернигова Александра Ломако, они не будут выполнять решение о карантине.