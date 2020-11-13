Нет выходных, нет карантина: во Львове горсовет принял смелое решение

Садовый разрешил предпринимателям работать во время карантина выходного дня / zn.ua

Во Львове местная власть утвердила решение о том, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории города объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков, несмотря на утвержденный на территории страны карантин выходного дня.

"Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных. Люди имеют право на труд", - сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый по итогам заседания исполкома.

Глава областного центра опубликовал решение и призвал предпринимателей пользоваться им, как подтверждающим документом, если кто-то попытается воспрепятствовать их работе в выходные дни. Садовый призвал обращаться на городскую горячую линию 1580, если понадобиться помощь квалифицированных юристов.

"Это нетипичная ситуация. Я не помню такого случая, чтобы правительство принимало решения, не посоветовавшись с предпринимателями, которых просто выбрасывают на улицу без средств к существованию", - подытожил мэр.

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