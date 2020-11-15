"Никаких коек не хватит": эксперт дала мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19

Эксперт оценила угрозу "сортировки" больных ковидом / Фото Reuters

В Украине многие люди не придерживаются протиэпидемиологических мер: дистанции, масочного режима и использования санитайзеров, заявила директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени НАМН Украины Виктория Задорожная.

В комментарии Strana.ua она оценила вероятность сценария "сортировки" больных с COVID-19.

"Такая ситуация у нас может быть… Если все будет продолжаться - мы к этому дойдем. Если бы вы побывали 10 минут в инфекционных отделениях, где лечат больных от коронавируса, вы бы увидели, какой груз на медицинских работниках. Они не успевают, некуда уже класть больных, много тяжелых больных", - подчеркнула эксперт.

Она обратила внимание на то, что чем больше людей болеют, тем больше будет "тяжелых" пациентов.

"Сколько бы коек не было, если люди не будут оберегать себя сами - никаких коек не хватит. Будет такое как в Италии - когда больных привозили, не хватало коек для помощи, врачей и аппаратов ИВЛ. Они были вынуждены оказывать помощь тем, кто имел больше перспектив выжить. Это не потому что они так хотели. Вот это самое страшное, что может быть, если люди и дальше будут так относиться к безопасности", - добавила Задорожная.

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