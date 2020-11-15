"Никаких коек не хватит": эксперт дала мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19

Виктория Задорожная оценила вероятность сценария "сортировки" больных с COVID-19.
В Украине многие люди не придерживаются протиэпидемиологических мер: дистанции, масочного режима и использования санитайзеров, заявила директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени НАМН Украины Виктория Задорожная.
В комментарии Strana.ua она оценила вероятность сценария "сортировки" больных с COVID-19.
"Такая ситуация у нас может быть… Если все будет продолжаться - мы к этому дойдем. Если бы вы побывали 10 минут в инфекционных отделениях, где лечат больных от коронавируса, вы бы увидели, какой груз на медицинских работниках. Они не успевают, некуда уже класть больных, много тяжелых больных", - подчеркнула эксперт.
Она обратила внимание на то, что чем больше людей болеют, тем больше будет "тяжелых" пациентов.
"Сколько бы коек не было, если люди не будут оберегать себя сами - никаких коек не хватит. Будет такое как в Италии - когда больных привозили, не хватало коек для помощи, врачей и аппаратов ИВЛ. Они были вынуждены оказывать помощь тем, кто имел больше перспектив выжить. Это не потому что они так хотели. Вот это самое страшное, что может быть, если люди и дальше будут так относиться к безопасности", - добавила Задорожная.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксирован 10 681 случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 420 детей и 391 медработник.
- Кроме того, за последние сутки умерли 95 человек, выздоровели - 2633, госпитализированы - 1227.
- Медики провели 44 505 тестирований, в частности методом ПЦР - 36000, методом ИФА - 8505.
- За все время пандемии в Украине заболели 535 857 человек, выздоровели - 241 444, умерли - 9603.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.