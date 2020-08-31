Никакого дистанционного обучения: в Ивано-Франковске продлили каникулы в школах

В Ивано-Франковске продлили каникулы / Bigmir.net

В Ивано-Франковске из-за коронавируса продлили каникулы в школах – дети будут дома до 11 сентября. При этом дистанционного обучения не будет, заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в понедельник, 31 августа.

Об этом Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение было принято на оперативном совещании, отметил мэр.

"Мы объявляем каникулы в школах. Мы продлеваем, с 1 по 11 сентября будут каникулы, а не дистанционное обучение", - заявил он.

В то же время Марцинкив подчеркнул, что школы и детские сады готовы к 1 сентября.

"Поэтому в связи с этим решением правительства, мы вводим каникулы для детей на 2 недели... Надеюсь, что правительство в дальнейшем будет руководствоваться здравым смыслом и наши дети смогут учиться нормально", - добавил он.

Читайте такжеМэр Ивано-Франковска подстрекает народ к протесту из-за ужесточения карантинаНапомним, ранее депутаты Ивано-Франковского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой отменить решение о внесении Ивано-Франковска в "красную зону".

Такое решение было принято на заседании внеочередной сессии, сообщает местное издание galka.if.ua.

В обращении говорится, что решение правительства создало напряжение среди жителей, оно нарушает конституционные права местных жителей.