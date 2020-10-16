Николай Тищенко подхватил коронавирус – СМИ

Николай Тищенко заболел коронавирусом, выяснили журналисты / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко подхватил китайский коронавирус Covid-19.

У Тищенко подтвержден диагноз коронавирус, сообщает Telegram-канал VESTI со ссылкой на источник в политсиле.

Официального подтверждения того, что у нардепа коронавирус, пока нет.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что Covid-19 в парламенте подцепили почти 100 человек. По его словам, с коронавирусом столкнулись до 60 нардепов, а в аппарате Рады – до 30 человек.