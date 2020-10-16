Николай Тищенко подхватил коронавирус – СМИ

У Тищенко диагностирован Covid-19, узнали журналисты.
Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко подхватил китайский коронавирус Covid-19.
У Тищенко подтвержден диагноз коронавирус, сообщает Telegram-канал VESTI со ссылкой на источник в политсиле.
Официального подтверждения того, что у нардепа коронавирус, пока нет.
Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что Covid-19 в парламенте подцепили почти 100 человек. По его словам, с коронавирусом столкнулись до 60 нардепов, а в аппарате Рады – до 30 человек.
- Справка. Николай Тищенко родился в Киеве 17 мая 1972 года. Учился в Киевском инженерно-строительном институте, специальность – инженер-механик.
- Занимался ресторанным бизнесом, был судьей в популярном кулинарном шоу, вел программу Ревизор.
- Участвовал в выборах в Верховную Раду в 2019 году от партии Слуга народа и стал нардепом – баллотировался в Святошинском районе Киева на избирательном округе №219 и получил более 30% голосов.
Автор: Екатерина Присяжнюк