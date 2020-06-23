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Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Организатор серии турниров на Балканах под названием Adria Tour, сербский теннисист Новак Джокович заболел коронавирусом.

23 июня 2020, 16:17
Новак Джокович
Новак Джокович / Instagram

Первая ракетка мира Новак Джокович, который, кстати, резко выступает против вакцинации, заболел коронавирусом после турнира, на котором не соблюдались правила ковидной безопасности, и последовавших за ним шумных афтепати, устроенных им в Сербии и Хорватии.

Новак Джокович объявил о том, что заразился вместе со своей женой коронавирусом, и идет на самоизоляцию.

Супруга Джоковича и его дети также сдали анализы на коронавирус. Жена заразилась, дети — нет.

"Мы организовали турнир во время, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз пройду тест", — отмечается в заявлении Джоковича.

Турнир был благотворительным, и все собранные деньги Джокович "с чистым сердцем" хотел отдать нуждающимся, но благие намерения все-таки не очень защищают от короны.

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