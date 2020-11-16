Коронавирус убил новоизбранного мэра Конотопа - нардеп

Александр Луговой не справился с коварной болезнью/ Фото facebook.com/igor.molotok

Умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Молоток на своей странице в Facebook.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - написал парламентарий.

В мэры Конотопа Луговой баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Напомним: