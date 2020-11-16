Коронавирус убил новоизбранного мэра Конотопа - нардеп

Александр Луговой баллотировался в мэры Конотопа как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.
Умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью.
Об этом сообщил народный депутат Игорь Молоток на своей странице в Facebook.
"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - написал парламентарий.
В мэры Конотопа Луговой баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.
Напомним:
- 28 октября стало известно, что умер Анатолий Федорчук - мэр Борисполя, кандидат на пост главы города и лидер избирательной гонки, которая состоялась в воскресенье, 25 октября.
- 29 стало известно, что от осложнений коронавируса скончался мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко.
Автор: Анна Багрий