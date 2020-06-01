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Премьер-министр Армении Пашинян заболел коронавирусом

1 июня 2020, 09:47

По словам политика, вместе с ним COVID-19 заразилась вся его семья.

Никола Пашинян
Никол Пашинян заболел коронавирусом / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал положительный тест на коронавирус, о чем рассказал в соцсети на своей странице.

В своем видеообращении в Фейсбуке Пашинян сообщил, что хотя у него не было никаких симптомов болезни, однако он все равно решил сдать тест на коронавирус.

"Выяснилось, что мой тест положительный", — сказал он.

Пашинян добавил, что заболели также и члены его семьи. Он предположил, что мог заразиться во время переговоров.

"Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток. Я сделал ему замечание и попросил, чтобы стакан заменили, но допускаю, что официант и раньше так поступал. Через некоторое время у него также был подтвержден коронавирус", — заявил политик.

Армянский премьер самоизолировался вместе с семьей и намерен продолжать работу из дома.

Читайте такжеКоронавирус сразил британского премьера Бориса Джонсона: первые деталиНапомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об экстренной госпитализации с двусторонней пневмонией, которую спровоцировало инфицирование коронавирусом.

Спикер российского лидера пояснил, что ему сделали тест на Covid-19, который показал положительный результат, однако у него на тот момент отсутствовали симптомы заболевания. Однако чуть позже у него, а затем у жены, фигуристки Татьяны Навки, повысилась температура.

Никол Пашинян коронавирус новости Армении
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