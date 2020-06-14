Австрия скорректировала решение по авиасообщению с Украиной

Австрия пока не открывает авиасообщение с рядом стран / yugopolis.ru

В Австрии приняли решение продлить с 15 июня по 30 июня 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения с Украиной, Белоруссией, Россией, Великобританией, Испанией, Ираном и Китаем в связи с пандемией Covid-19 и нестабильной эпидемиологической ситуацией в этих странах.

Как говорится в опубликованном постановлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии, есть ряд стран, с которыми авиаперелеты уже восстановлены, и они признаны безопасными.

Благоприятными по коронавирусу в Вене считают Францию, Нидерланды и Италию, в которой запрет распространяется только на Ломбардию. Также продлили запрет на рейсы с 15 июня до 30 июня из Португалии и Швеции. Данное постановление властей не распространяется на грузовые рейсы, вывозные рейсы, санитарную авиацию или полеты в интересах государственной власти Австрии.

Уточняется, что Austrian Airlines возобновит полеты в Европе с 15 июня. Для лиц, пребывающих в Австрию, установлена двухнедельная самоизоляция или наличие справки с отрицательным тестом на Covid-19.

Читайте такжеЗапуск авиасообщения: в Минздраве рассказали, как будут фильтровать пассажировНапомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине сохраняется на высоком уровне, однако есть четыре области, в которых относительно безопасно можно провести летний отпуск.

Ранее Главред писал о том, что критериям ведомства по ослаблению карантинных мероприятий не соответствует эпидемиологическая ситуация в следующих областях: Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Киевской, Закарпатской, Житомирской, Волынской и Винницкой. Аналогично требованиям Минздрава не соответствует и город Киев.