Лукашенко заявил, что коронавирус создали специально

Лукашенко не исключает, что COVID-19 создали специально / УНИАН

Коронавирус в Беларуси официально выявили у более 61 тысячи человек, при этом в стране карантин не вводили. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что не исключает искусственный характер появления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Беларусь 1".

"Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда еще увидел. А эта пандемия - это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте", - сказал лидер белорусов во время встречи с активом Минской области.

Вместе с тем Лукашенко утверждает, что болезнь могли разработать специально, чтобы "столкнуть лбами" крупные государства.

"То есть, не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка, переделили мир? Чтобы "пристегнуть" к себе другие страны? Основа - экономика. Нужны рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие", - рассказал он.

Читайте такжеКоронавирус атакует организм, как рак - новое открытие ученыхНапомним, ранее лидер белорусов Александр Лукашенко лихо станцевал на балу выпускников учреждений высшего образования в Минске.

Как сообщает TUT.BY, на балу среди прочих исполнителей выступила украинская певица Таисия Повалий.

На опубликованной записи Лукашенко танцует под украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".

Также на балу выпускников выступали Александр Солодуха, "Леприконсы" и Елена Ваенга.