В Белой Церкви врачи требовали деньги за бесплатный тест на коронавирус

В Белой Церкви скандал из-за теста на коронавирус / facebook.com/ukrop.bc

В Белой церкви Киевской области медики требовали у 17-летней девушки деньги за тест на коронавирус в то время, как в украинских медучреждениях все тесты на COVID-19 должны быть бесплатными.

Как сообщил украинский военный и блогер Анатолий Штефан, в больнице №3 у девушки требовали 429 гривен за прохождение теста и говорили, что эта сумма называется "благотворительным взносом".

После того, как мать девушки возмутилась происходящим, медики вернули семье деньги.

"Молодая девушка приехала в больницу №3 г. Белая Церковь. Сразу ей предложили пройти тест на COVID, который стоит, внимание - 429 грн., сразу подсунув ей заявление о "благотворительной помощи", так как тест, если есть на то основания и подозрение - бесплатный. После того, как мать подняла шум, деньги девушке вернули. Вот скажите как же без мата комментировать эти действия людей в белых халатах? Мы везде пишем, поддерживаем, мы везде помогаем, а тут опять очередной бизнес-проект на который я тоже однажды чуть не попал, поэтому и решил написать. Суммы они сами придумывают, в основном смотря как кто одет", - рассказал блогер на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, тема зацепила многих пользователей Сети, поэтому под сообщением появилась масса комментариев.

"В Києві тест на цей вірус коштує 1500 грн", - пишет Ирэна Лозинская.

"В цій лікарні так було завжди. Ще в 90тих збивали гроші за звичайні аналізи", - добавил Андрей Крава.

"Потрібно вимагати офіційних коментарів главрача...нехай скажуть на яку благодійну допомогу ідуть кошти...та притягнути до відповідальності за здирництво... кошмар...Міськ виконком на боротьбу з коронавірусом виділили на 1 людину від 30000 т грн ???Де ці гроші??? Або гроші в лікарні не передали або схема хабарів вже перейшла всі межі....", - возмутилась Алла Нестеренко.

"Зарплати маленькі в лікарів？,а в решта людей мають великі зарплати？Ніхто не питає є гроші, чи немає, а платить потрібно, щоб тобі тільки зробили аналізи, а дальше ще більше. А без грошей немає що робити в лікарні", - отметила Татьяна Титова.

Читайте такжеДоплатили по 83 копейки за борьбу с Covid-19: в Виннице медики вышли на протестНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине единственным утвержденным источником выявления китайского коронавируса является ПЦР-тестирование.

Он уточнил, что в Минздраве не тестируют с помощью экспресс-тестов, однако это не запрещено.

"В соответствии со стандартами, в том числе тестирования, которые утверждены Минздравом, единственным источником установления диагноза "коронавирусная болезнь" является именно ПЦР-тестирование", - подчеркнул глава Минздрава.