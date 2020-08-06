Черногория внесла Украину в "зеленую зону" и упростила ограничения

Черногория отныне доступна для украинцев / Reuters

Черногория 7 августа пересмотрела список государств, граждане которых могут беспрепятственно пересечь границу и попасть на территорию страны на всех видах транспорта.

Как сообщается на сайте правительства Черногории, Украину внесли в "зеленую зону".

Власти страны обнародовали список государств, граждане которых могут осуществлять международные автомобильные, морские и воздушные перевозки через территорию Черногории.

В данном перечне остаются те страны, которые были и ранее: государства-члены Евросоюза (Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Польша, Португалия, Румыния Словакия, Словения, Испания и Швеция).

В "зеленую зону" были внесены: Алжир, Андорра, Азербайджан, Барбадос, Беларусь, Бруней, Великобритания, Фиджи, Филиппины, Грузия, Индонезия, Исландия, Ямайка, Япония, Иордания, Южная Корея, Камбоджа, Канада, Китай, Куба, Лихтенштейн, Мадагаскар, Малайзия, Марокко, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Норвегия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Россия, Сенегал, Швейцария, Таджикистан, Тайланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Замбия и Зимбабве.

Как ранее сообщалось, Минздрав принял решение расширить список стран красной зоны с 60 до 120 по причине негативной динамики распространения коронавирусной инфекции в данных государствах. Также украинцы и иностранцы столкнутся с новыми правилами въезда в Украину.

Ранее такие меры анонсировал глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, это поможет адаптировать украинские критерии к европейским стандартам и упростит украинцам понимание вопросов пересечения границ.