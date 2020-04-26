Коронавирус поставил на уши Черновицкое СИЗО: произошел бунт

В Черновицком СИЗО произошел бунт / Фото: REUTERS

Коронавирус в Украине убил 209 человек по состоянию на 26 апреля. Заразились китайским коронавирусом 8617 человек. Лидером по количеству случаев заражения является Черновицкая область – у 1341 жителя области обнаружили Ковид-19.

При этом еще со времен обсервации в Новых Санжарах в обществе наблюдается агрессия по отношению к тем, кто заболел коронавирусом.

В частности, в Черновицком СИЗО в ночь на 25 апреля заключенные устроили бунт против принятия в СИЗО заключенного с Ковидом, к некоторым из них была применена физическая сила, трое заключенных нанесли себе телесные повреждения.

По информации, в субботу региональный представитель омбудсмена в Черновицкой области Леонид Мельников осуществил внеплановый мониторинговый визит в Черновицкое СИЗО для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия, сообщила обмудсмен Людмила Денисова.

"Во время визита установлено, что около 23 часов 24 апреля заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО новоприбывшего заключенного с подтвержденным диагнозом – коронавирусная болезнь COVID-19", - сообщила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

По ее слвоам, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались.

"Поэтому к семи заключенным применена физическая сила, а к одному из них – специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО", - уточнила Денисова.

Читайте также"Начитанные люди": Малюська захотел взять на работу убийц из тюрьмыНапомним, ранее сообщалось, украинским зэкам светит амнистия из-за карантина. Министр юстиции Денис Малюська поддержал идею объявления в Украине амнистии осужденных в связи с объявленным в стране карантином из-за коронавируса.

По его словам, речь должна идти не о массовом освобождении заключенных, а об "ограниченном и обоснованном количестве".

Он обратил внимание на то, что массовая амнистия может повлечь за собой как увеличение больных коронавирусной инфекций, так и существенно ухудшить криминогенную ситуацию.