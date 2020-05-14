После ослабления карантина мэр Черновцов пожаловался на "тяжелую динамику" с COVID-19

В Черновцах больницы переполнены пациентами с COVID-19 / УНИАН

Мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал о непростой ситуации в городе в связи с наплывом пациентов с коронавирусом.

"Стабильно тяжелая динамика. У нас на сегодняшний день городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми пневмониями", - подчеркнул он эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что в Черновцах уже около тысячи инфицированных коронавирусом, при этом в одном из спортивных залов города подготовили запасной госпиталь.

"По состоянию на сейчас у нас свободных 10 кроватей. Позавчера было две. Плюс мы дополнительно еще 20 кроватей разворачиваем в городских больницах. Проблемы с персоналом тоже. Есть больные врачи. Непростая ситуация", - сказал Каспрук.

Отметим, что накануне в Черновцах разрешили работу парикмахерских, салонов красоты, ремонтных мастерских, оказание стоматологической помощи. Решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Кроме того, городская комиссия отменила запрет на посещение кладбищ, оставив в силе требование осуществлять захоронение умерших, проведение ритуальных обрядов с соблюдением противоэпидемических правил.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил о том, что ближайшие дни станут определяющими в вопросе смягчения противоэпидемиологических мер.

Как известно всего за все время пандемии в Украине заболели COVID-19 16 тысяч 847 человек. При этом выздоровели 4 тысячи 143 человека, а летальных случаев - 456.