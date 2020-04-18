"Врачи замучены": всплыли шокирующие детали о ситуации в эпицентре эпидемии COVID-19

На Буковине растет число подозрений на коронавирус / Reuters

В Сторожинецкой центральной районной больнице закончились места для подключения тяжелых больных с симптомами коронавируса.

По словам главы Сторожинецкой райадминистрации Дмитрия Балинова, все аппараты ИВЛ и оксигенаторы заняты.

"Ситуация реальная такова: все, кого примут в дальнейшем, будут на волю Божию. Есть еще 10 палат для больных COVID-19 или подозрение на него. Но без возможности получить кислородную поддержку. Пытаемся взять оборудование с ненагруженных инфекционными отделениями районов. Новые оксигенаторы должны быть через 7-10 дней", - цитирует его molbuk.ua.

По его словам, сегодня в районной больнице умер пациент, у которого подозревали коронавирус, кроме того, госпитализировали троих священников, один из них в тяжелом состоянии.

Читайте такжеХитрая зараза: эксперт рассказала о невероятных свойствах коронавируса

"Врачи измучены. Терапию и детское вывели в гимназию. В их корпусах развернули инфекционное отделение", добавил Балинов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал неотложное поручение решить вопрос с задолженностями по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.