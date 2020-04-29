"Дебилов хватает": в Днепре пометили дома пациентов с подозрением на коронавирус

Объявления появились на почти 150 домах / УНИАН

В Днепре на подъездах жилых домов, откуда были госпитализированы пациенты с подозрением на коронавирус, появились соответствующие объявления.

Подобные объявления появились на почти 150 домах, расположенных в разных районах города. Соответствующие фото с объявлениями уже опубликованы в соцсетях.

В горсовете подчеркнули, что подъезды домов, в которых живут заболевшие COVID-19 люди, буду дезинфицировать чаще, а жителей обеспечат антисептиком. В то же время на карте на сайте горсовета обозначены не только дома, но и места, которые могли посещать заразившиеся коронавирусом (аптеки, магазины, остановки общественного транспорта, банковские отделения, банкоматы).

Обратим внимание, что пользователи в соцсетях по-разному восприняли появление объявлений на жилых домах о подозрении на коронавирус:

"Но такие объявления вешать нельзя", "Потому что это разглашение медицинской тайны. По этим данным можно идентифицировать человека", "там, что фамилии с квартирами написаны?! Я считаю, что каждый имеет право знать что в его подъезде происходит. Не нагнетайте", "Более того, подозрение может быть ошибочным, а люди могут подвергнуться опасности преследования и побоев", "Ну да,лучше знать что в твоём доме/подъезде есть заболевший.. а дебилов всегда хватает,и дай Бог что б близкие недалёких людей не заболевали......реалии нашего воспитания или национальности говорят нам о том,дай повод разорвут на части-о соболезновании или о сопомощи речи не идёт каждый боится только за свой зад", "Правильно делают, что предупреждают людей об осторожности", - написали в комментариях пользователи.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как коммунальные службы Днепра готовят сотни могил для будущих жертв эпидемии коронавируса Covid-19. По информации, 600 ям выкопали на 12 кладбищах города.