Египет обязует иностранцев делать тест на Covid-19 перед путешествием

Египет обновил правила въезда / УНИАН

С 8 августа Египет будет требовать от иностранцев результат ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию страны.

Как информирует издание El Balad, распоряжение сегодня подписал премьер-министр Египта Мустафа Мадбул.

Отметим, данные требования касаются всех иностранцев, прибывающих морским, воздушным или наземным транспортом.

Однако власти приняли решение, что туристы, которые едут отдыхать в Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух, смогут проехать на территорию страны без теста на коронавирус. Путешественника, которые приехали в эти города, будет запрещено выезжать за их пределы без негативных анализов на Covid-19.

По состоянию на 7 августа в Египте зафиксировано 95 тыс. случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии от болезни скончался 4 951 человек, еще 48 898 пациентов смогли побороть инфекцию.

Отметим, Египет с 1 июля открыл границы для туристов и запустил регулярное международное авиасообщение.

Как ранее сообщалось, Египет обеспечит лечение украинских туристов в случае их заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на местных курортах.

Ранее в МИД Украины анонсировали ряд новшеств для украинских туристов в Египте. В частности, Каир принял решение о популяризации украинского языка на туристических курортах.