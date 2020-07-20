Названа страна, получившая огромную выгоду от пандемии Covid-19

Германия может выиграть от коронавируса / Фото: УНИАН

Германия однозначно получит экономическую выгоду от пандемии Covid-19, поскольку она эффективно противостояла эпидемиологической угрозе и продемонстрировала свои сильные стороны, в отличие от США и Китая.

Как пишет The New York Times, США и Китай накопили слишком много долгов, а Германия – страна относительно без задолженностей.

По словам экспертов, государство в очередной раз продемонстрировало свою деловую репутацию, что стало защитой для немецкого экспорта на фоне сокращения мировой торговли. Большинство рабочих Германии сохранили свои места и зарплаты благодаря государственной системе неполной занятости — компании получают выплаты за сохранение рабочих мест при неполном трудовом дне.

Читайте такжеНеожиданное спасение от COVID-19: в Германии сделали громкое заявлениеВ начале кризиса Германия ощущала профицит бюджета, однако власти смогли направить прямые выплаты семьям, сократить налоги, выдать кредиты бизнесу, общий объем помощи составил 55 процентов ВВП. Берлин в разгар пандемии даже оказывал финансовую помощь соседним европейским государствам.

Авторы материала на основе экономических показателей утверждают, что Германия в состоянии преодолеть все кризисные явления и показать после коронавирусного кризиса экономический рост. В данном случае решающее значение будут иметь темпы восстановления спроса на немецкие товары.

Как ранее сообщалось, ученые Оксфордского университета заявили, что вакцина от коронавируса ChAdOx1 nCoV-19, над разработкой которой они трудились в последние месяцы, дает очевидный результат в борьбе с заболеванием.

Напомним, в России бизнесмены и чиновники получили доступ к экспериментальной вакцине против коронавируса еще в апреле 2020. Но она может вызвать побочные эффекты.