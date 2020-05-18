В Харькове медики устроили протест из-за обмана с диагнозом Covid-19

Медики протестуют против ложных диагнозов / Фото: Вечерний Харьков

В Харькове 18 мая сотрудники скорой помощи вышли на массовую акцию протеста по причине преступных действий руководства. Они уверяют, что их заставляют коронавирус записывать, как пневмонию.

"Нас обманывают крепко. Мы возим больных COVID-19, но нам запрещают их кодировать. Старшие врачи говорят, что не кодировать, а кодировать как пневмонию. В инфекционку ездят все водители, все скорые помощи всегда. То есть все мы можем заразиться там. Нам не выплачивают наши деньги", — цитирует водителя скорой помощи Вечерний Харьков.

По словам участников акции протеста, были случаи, когда они привозили пациентов с явными симптомами Covid-19, а людей отказывались принимать в инфекционную больницу.

"Нам выдали спецкостюмы и отправили на вызов на Клочковскую. Парень контактировал с Польшей. Сухой кашель, температура за 39 зашкаливает. Мы его повезли в областную детскую инфекционную больницу №8. Когда мы подъезжали туда фельдшер спросил старшего врача, в какой бокс помещать, на что был ответ: "Что вы себе позволяете, снимите маскарад костюмы и везите человека в 4-ю больницу с ОРВИ", – рассказывает митингующий.

Также сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф решили напомнить министерству о том, что им обещали выплатить надбавки в связи с работой с больными, зараженными коронавирусом.

Напомним, в Минздраве рассказали о том, что готовят новые тарифы на медицинские услуги, которые уже будут отвечать рыночным зарплатам медиков.

Ранее Степанов рассказал, что больницы не справились бы с наплывом больных коронавирусом, если бы метро продолжало работать.