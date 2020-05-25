Харьковский метрополитен восстановил работу

В Харькове открыли метро / скриншот из видео

В понедельник утром, 25 мая, в Харькове возобновил работу метрополитен. Подземка не работала с 17 марта из-за карантина.

По информации местных СМИ, с утра возле входа в метро ждали люди. Поезда начали курсировать в 5:30 утра.

Восстановить работу метро с 25 мая позволило правительство Украины - решение было принято в среду, 20 мая.

Добавим, что в метро Харькова пропускают граждан только при наличии маски и респиратора, передают в пресс-службе городской подземки.

В приказе горсовета о возобновлении работы метро не говорится о проведении температурного контроля на станциях или возможном ограничении допуска пассажиров.

Читайте такжеВ Харькове медики устроили протест из-за обмана с диагнозом Covid-19Напомним, ранее сообщалось, в Киеве возобновило работу метро. Поезда начали курсировать 25 мая, как и было запланировано. Подземный пассажирский транспорт Киева возобновил работу после длительного перерыва – из-за карантина метро закрыли 17 марта.